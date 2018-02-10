اعلام مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت شروع برگزاری راهپیمایی عظیم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تبریز از ساعت ۱۰فردا یکشنبه از مسیرهای اعلام شده به سمت محل اجتماع در میدان نماز شروع و برنامه ویژه جایگاه اصلی راس ساعت ۱۱آغاز خواهد شد.

مسیرهای راهپیمایی یوم اللّه ۲۲بهمن سال ۱۳۹۶ مردم قهرمان و شهید پرور تبریز به شرح ذیل است:

مسیراصلی شماره ۱: چهارراه آبرسانی – چهارراه شهید بهشتی(منصور) - میدان ساعت – میدان شهدا – محل تجمع میدان نماز

مسیر اصلی شماره ۲: خیابان عباسی – خیابان شهید بهشتی(منصورسابق) - خیابان دانشسرا– میدان دانشسرا – میدان شهدا - محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۳: پل قاری – میدان دانشسرا – میدان شهدا - محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۴: چهارراه ملل متحد- میدان فلسطین (گجیل) – محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۵: نصف راه- میدان فجر – چهارراه شریعتی (مصلا) – شریعتی شمالی – محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۶: میدان فجر – چهارراه شریعتی(مصلا) – شریعتی شمالی - محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۷ : خیابان شریعتی جنوبی - چهارراه شریعتی(مصلا) – شریعتی شمالی – محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۸: ارتش جنوبی – میدان ساعت – میدان شهدا – محل تجمع میدان نماز.

مسیر اصلی شماره ۹ : میدان فدک – شهید منتظری – چهارراه شهید بهشتی – میدان ساعت-میدان شهدا- محل تجمع میدان نماز.

ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان با اعلام اینکه مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن همزمان در ۲۱ شهرستان و بخش های استان برگزار می شود، سخنران مراسم تبریز را آیت الله شیخ هادی ملکوتی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده است.

این ستاد با تبریک سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و امام شهیدان، از اهالی متدین، شجاع و ولایتمدار آذربایجان شرقی به ویژه مردم غیور و همیشه در صحنه تبریز دعوت کرده است جهت پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نشان دادن استقامت و پایداری در دهه چهارم انقلاب اسلامی تا دستیابی به اهداف نهایی جمهوری اسلامی، امسال باشکوه تر و پرشورتر از سال های قبل در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن که روز رهایی ملت ایران از زیر سلطه استعمارگران است، شرکت نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: مردم با این حضور میلیونی و سرنوشت ساز، وحدت، انسجام، عزت و اقتدار، آگاهی و بصیرت و پویایی خود را به نمایش گذاشته و با اطاعت از فرامین ولی امر مسلمین، روحیه و گفتمان انقلاب اسلامی را در عرصه های داخلی و خارجی به ویژه در منطقه تقویت و پاسخ کوبنده و پشیمان کننده به تهدیدها، تحریم ها، توطئه ها و ترفندهای استکبار جهانی و یاوه گویی های رئیس جمهور دیوانه آمریکا بدهند.