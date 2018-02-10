۲۲بهمن وعده گاه تجلی اراده مردم ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس، احمد همتی در پیامی به مناسبت راهپیمایی ۲۲ بهمن، ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور در این رویداد عظیم، نوشت: ۲۲ بهمن روز تجلی اراده ملتی است که در برابر استبداد، استکبار، بی عدالتی و ظلم و ستم ایستاد و مردانه از حقوق انسانی و اسلامی خود دفاع کرد؛ ۲۲ بهمن روز به ثمر نشستن فریاد ملتی است که جمهوریت و اسلامیت انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و با رأی ۹۸.۲ درصدی خود به جمهوری اسلامی رأی آری داد.

در این پیام آمده است: اینک در آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، همه با هم با هر سلیقه ای برای دفاع از ارزش های بلند انقلاب اسلامی که رفع فساد، تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است به صحنه می آییم و در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن شرکت می کنیم.

در ادامه این پیام می خوانیم: شرکت آحاد مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بر اقتدار نظام خواهد افزود و برنامه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت شتاب بیشتری می گیرد.