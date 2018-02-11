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۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

فرمانده انتظامی استان مرکزی در گفت و گو با مهر؛

مردم با حضور حماسی در ۲۲ بهمن پایبندی به انقلاب را اثبات می کنند

مردم با حضور حماسی در ۲۲ بهمن پایبندی به انقلاب را اثبات می کنند

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: حضور پرشور مردم میهن اسلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن نماد پایبندی به انقلاب است که هرساله شاهد آن هستیم.

سردار کیومرث عزیزی صبح روز یکشنبه در جریان حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که مردم شهیدپرور شهر اراک همچون تمام نقاط ایران اسلامی، از کودک و نوجوان و میانسال و کهنسال، همگی با شور و اشتیاق از دقایق اولیه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده اند و جلوه های خوبی از به اهتزاز درآوردن پرچم میهن اسلامی را در مرکز شهر اراک می بینیم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: ییش از یک هزار و ۳۵۰ دانش آموز در میدان مرکزی شهر اراک همزمان با آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن، سرودهای انقلابی و حماسی را برای مردم این شهر به اجرا گذاشته اند.

عزیزی خاطرنشان ساخت: مردم میهن اسلامی با این حضور پرشور خود حمایت از نظام اسلامی را به نمایش گذاشته اند و یک بار دیگر این پیام را می رسانند که ما به انقلاب پایبند هستیم علیرغم اینکه ممکن است کاستی هایی هم وجود داشته باشد.

راهپیمایی سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل، رهبری و شهدا در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در ۱۵۰ نقطه استان مرکزی هم اکنون در حال برگزاری است.

کد مطلب 4224929

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