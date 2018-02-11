مردم با حضور حماسی در ۲۲ بهمن پایبندی به انقلاب را اثبات می کنند

سردار کیومرث عزیزی صبح روز یکشنبه در جریان حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد آن هستیم که مردم شهیدپرور شهر اراک همچون تمام نقاط ایران اسلامی، از کودک و نوجوان و میانسال و کهنسال، همگی با شور و اشتیاق از دقایق اولیه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کرده اند و جلوه های خوبی از به اهتزاز درآوردن پرچم میهن اسلامی را در مرکز شهر اراک می بینیم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: ییش از یک هزار و ۳۵۰ دانش آموز در میدان مرکزی شهر اراک همزمان با آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن، سرودهای انقلابی و حماسی را برای مردم این شهر به اجرا گذاشته اند.

عزیزی خاطرنشان ساخت: مردم میهن اسلامی با این حضور پرشور خود حمایت از نظام اسلامی را به نمایش گذاشته اند و یک بار دیگر این پیام را می رسانند که ما به انقلاب پایبند هستیم علیرغم اینکه ممکن است کاستی هایی هم وجود داشته باشد.

راهپیمایی سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان های امام راحل، رهبری و شهدا در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در ۱۵۰ نقطه استان مرکزی هم اکنون در حال برگزاری است.