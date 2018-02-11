قدردانی«آیت الله عبادی» از حضور تماشایی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر؛ آیت الله سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در پیامی از مردم ولایتمدار خراسان جنوبی به خاطر حضور بی سابقه و تماشایی آنان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور پر شور و شعور مردم با بصیرت خراسان جنوبی به‌خصوص جوانان و نوجوانان همگام با ملت بزرگ ایران اسلامی در راهپیمایی ٢٢ بهمن امسال صحنه هایی تماشایی را خلق کرد.

وفاداری به آرمان‌های معمارکبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) اصلی ترین پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

پیام دیگر این حضور مردم مومن و انقلابی به مسئولین نظام این است که برای گره گشایی ازمشکلات مردم؛ بایستی اعتقاد عملی به توانمندی های داخلی داشت و در راه تفکر «ما می توانیم» و « اقتصاد مقاومتی» با تکیه به ظرفیت های موجود ایرانی گام های اساسی را برداشت.

اینجانب از حضور یکایک مردم انقلابی و با ایمان استان خراسان جنوبی و همه کسانی که در خلق این حماسه نقش آفریدند تشکر می نمایم و از خداوند متعال برای همگان آرزوی سعادت و سلامتی دارم.

والسلام علیکم

نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

سید علیرضا عبادی

۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶