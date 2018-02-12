خبرگزاری مهر٬ اداره بین الملل-فاطمه صالحی: قرار است یک نشست میان مقامات کشورهای حوزه خلیج فارس و قطر و آمریکا در ماه می در کمپ دیوید با هدف حل و فصل بحران میان آنها برگزار شود.



شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در ماه می بنا به دعوت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. هم زمان «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان و «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی نیز به آمریکا سفر می کنند و قرار است نشستی میان آنها در کمپ دیوید برگزار شود.



پیشتر «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که پیامدهای منفی بحران منطقه خلیج فارس تنها به کشورهای عربی منحصر نشده و آمریکا را نیز دربرگرفته است.



لازم به ذکر است که چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر، از چند ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرده و روابط دیپلماتیک خود را با این کشور به کلی قطع کرده‌اند.



«حسام الدجنی»٬ استاد علوم سیاسی دانشگاه «الأمة» فلسطین و تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نشست بحران قطر که قرار است در آمریکا برگزار شود عنوان داشت: معتقدم که حل و فصل بحران خلیج فارس به صورت مسالمت آمیز به نفع طرف های مختلف از جمله آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس است.

وی افزود: اتحاد این شورا و حل و فصل مشکلات آن برای آمریکا یک مسئله امنیت ملی به شمار می آید بنابراین معتقدم که آمریکا برای پیدا کردن نقاط مشترک و کاهش اختلافات میان قطر با کشورهای محاصره کننده آن تلاش می کند تا این بحران به پایان برسد و یا دست کم پیامدهای منفی آن کاهش پیدا کند.



وی در ادامه یادآور شد: محاصره قطر امنیت ملی آمریکا و منافع این کشور را در خاورمیانه تهدید می کند چراکه محاصره قطر باعث شده دوحه به دنبال برون رفت از این بحران در جغرافیای سیاسی باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد: ایران یکی از مهمترین راهکارها برای دورزدن این تحریم به شمار می‌آید. بنابراین روابط میان ایران و قطر طی دوره محاصره تقویت شده به طوری که گویی نشانه های یک محور جدید در منطقه با حضور ترکیه٬ قطر٬ ایران و دیگر طرفها در حال شکل گیری است.

وی افزود: این درحالیست که ائتلاف عربی در یمن به صورت نسبی شکست خورده و میان امارات و عربستان شکاف‌هایی به وجود آمده چرا که درگیری های مسلحانه میان افراد تحت حمایت عربستان و جدایی طلبان جنوب یمن تحت حمایت امارات به وقوع پیوسته است. تمامی این مسائل منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهد به ویژه آنکه معامله قرن٬ ایران را به عنوان دشمن نخست اعراب معرفی می کند و این مسئله بدون حل و فصل بحران خلیج فارس صورت نخواهد گرفت.



این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه وزیر خارجه قطر از آمادگی کشورش برای مشارکت در این نشست خبر داده اما دوحه خواهان حل بحران بر اساس اصل برابری میان کشورها است گفت: فکر نمی کنم که آمریکا و دیپلماسی این کشور طی دوره گذشته به خوبی موضع این کشور را در قبال ماهیت شرط های کشورهای محاصره کننده قطر شرح نداده باشد.

الدجنی در ادامه یادآور شد: معتقدم که در این نشست بیش از پرداختن به شروط به این مسئله پرداخته می‌شود که هر کشور به حاکمیت و منافع دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس احترام بگذارد و چه بسا این مسئله خاستگاه اصلی سیاست خارجی آمریکا برای موفقیت آمیز بودن این نشست خواهد بود. حل این بحران به نفع تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.



وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا قطر از شروط ۱۳ گانه عربستان و دیگر همپیمانانش عقب نشینی خواهد کرد گفت: در این خصوص باید به سه مسئله اشاره کرد اول دیدگاه آمریکا در زمینه میزان ضررهای وارد آمده به این کشور به دنبال بحران خلیج فارس؛ بدین معنی که پایان دادن به این محاصره ضرورتی است که امنیت ملی آمریکا آن را اقتضا می‌کند. دوم نیاز قطر به پایان دادن به بحران وسوم نیاز کشور های چهارگانه به پایان دادن به این بحران.

الدجنی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آنچه که گفته شد معتقدم که آمریکا در پایان دادن به این بحران جدی خواهد بود و می تواند بر تمام طرفها به دلیل روابط استراتژیک واشنگتن با این کشورها فشار آورد. قطر نیز از این محاصره متحمل ضررهای زیادی شده است. کشور های چهارگانه نیز نتایج مطلوب خود را به دست نیاورده اند. بنابراین به احتمال زیاد دوحه بدون اعلام رسمی٬ منافع این کشورها را در برابر عدم خدشه دار کردن حاکمیت قطر و احترام متقابل٬ مد نظر خواهد داشت. ممکن است قطر سیاست رسانه‌ای آشتی گرایانه با کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین سیاست محدود کردن نسبی جنبش اخوان المسلمین را در پیش گیرد.