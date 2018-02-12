شورای هماهنگی از حضور مردم قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب که فرمودند« ملت عزیز و سربلند ایران، امروز عزم و بصیرت شما حادثه‌ ای بزرگ و خیره کننده‌ ای آفرید».آمده است: حضور حماسی و انقلابی ملت شهیدپرور و همیشه در صحنۀ ایران اسلامی در آوردگاه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های شهدا، امام شهیدان و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» بود و برگ زرین دیگری در تاریخ پـر فروغ و افتخار ملت بزرگ و غیور ایران که در طلیعه‌ چهلمین بهار آزادی و عزت و پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل چشم جهانیان به منصه ظهور رسید.

در ادامه اطلاعیه آمده است: هزاران درود بر مردمی که در ۲۲ بهمن، براستکبار جهانی فریاد زدند که دست بسته نیستند و آزاد وآزاده هستند.

بی تردید آنچه حماسه هایی ازاین دست را خلق می کند، اعتماد ملت به رهبر و مقتدایشان حضرت امام خامنه ای و اعتقاد به آرمانهای اصیل انقلاب است که همواره با کمترین هزینه، بزرگترین تهدیدات علیه این کشور را خنثی کرده و خود اصلی ترین عامل پیشرفت، اقتدار و امنیت در ایران است.

چنین حضور بی منت ومقتدرانه، افزون بر دلگرمی مسئولان، وظیفه دولتمردان را برای در اولویت قرار دادن رفع مشکلات مردم، سنگین تر از پیش میکند واین کمترین قدردانی وشکرانه ای است که باید به پاس حمایت های این ملت شجاع و غیور از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، به آنها تقدیم کرد.

این حضور پرامید نشان داد تنگناها و مشکلات هرگز به باور انقلابی مردم آسیبی وارد نیاورده و چیزی از عزم پولادین آنها در مقابله بادشمن وعشق سرشارشان به رهبری و پاسداشت عزت وافتخاراتشان کم نکرده اما این مسئولان و متولیان امورند که باید خود را وامدار این مردم بدانند و بیش از گذشته در عمل به وظیفه خود در مقابل آنها همت کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان قزوین در طلیعه چهلمین بهارعزت و آزادی پیروزی انقلاب اسلامی ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال وابراز افتخار و سربلندی به وجود ملتی هوشیار و غیرتمند، از جوشش ایمان و تجلی بصیرت از حضور انقلابی قزوینیان غیور و ولایی استان، اعم از شهری و روستایی در راهپیمایی ۲۲ بهمن که نشان دادند مسیرشان همان راه امام(ره) راه ولایت و راه شهیدانی است که با خونهای مطهر خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، قدردانی و تشکر کرده و این همه شور و شعور را پاس داشته و این حماسه عظیم رابه پیشگاه مقام معظم رهبری وتمام ایرانیان عزیز تبریک گفته و دستان و بازوان پر مهر همۀ خالقان این حماسۀ شکوهمند و فجرآفرینان و فجر باوران انقلاب اسلامی را بوسه باران می‌ کند.

در این میان نیز سپاس بی کران خود را از اصحاب محترم رسانه، جراید، مطبوعات، خبرگزاری ها، سایت های خبری تحلیلی، بویژه صدا و سیما در پوشش خبری و انعکاس گسترده ومناسب که خرسندی شیفتگان انقلاب اسلامی را در سراسر جهان موجب شدند صمیمانه سپاسگزاری می شود.