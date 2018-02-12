بارش پراکنده باران در قم

محمدرضا ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هوای امروز قم را همراه با بارش‌های پراکنده باران پیش بینی کرد و گفت: امروز هوای قم ابری در برخی از ساعات با بارش پراکنده باران و همچنین در برخی از ساعات همراه با وزش نسبتا شدید باد همراه است.

وی در ادامه هوای فردا را هم نیمه ابری تا ابری پیش بینی و افزود: در برخی از ساعات هم فردا بارش پراکنده باران مشاهده می‌شود.

کارشناس پیش بینی هواشناسی قم ادامه داد: هوای روز چهارشنبه قم هم کمی تا قسمتی ابری و برخی از ساعات با وزش باد نسبتا شدید همراه است.

وی در ادامه حداقل دمای امروز را چهار و حداکثر ۱۴ درجه پیش بینی کرد و گفت: برای فردا هم همین رقم‌ها تکرار می‌شود اما برای چهارشنبه دما به حداکثر ۱۷ درجه می‌رسد.

ترابیان افزود: روز جمعه هم سامانه‌ای وارد استان قم می‌شود که احتمالا در این روز هم هوای قم همراه با بارش پراکنده باران خواهد بود.