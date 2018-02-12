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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

هواشناسی قم پیش‌بینی کرد؛

بارش پراکنده باران در قم

بارش پراکنده باران در قم

قم - کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان قم گفت: هوای امروز و فردا در قم با بارش پراکنده باران همراه است.

محمدرضا ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، هوای امروز قم را همراه با بارش‌های پراکنده باران پیش بینی کرد و گفت: امروز هوای قم ابری در برخی از ساعات با بارش پراکنده باران و همچنین در برخی از ساعات همراه با وزش نسبتا شدید باد همراه است.

وی در ادامه هوای فردا را هم نیمه ابری تا ابری پیش بینی و افزود: در برخی از ساعات هم فردا بارش پراکنده باران مشاهده می‌شود.

کارشناس پیش بینی هواشناسی قم ادامه داد: هوای روز چهارشنبه قم هم کمی تا قسمتی ابری و برخی از ساعات با وزش باد نسبتا شدید همراه است.

وی در ادامه حداقل دمای امروز را چهار و حداکثر ۱۴ درجه پیش بینی کرد و گفت: برای فردا هم همین رقم‌ها تکرار می‌شود اما برای چهارشنبه دما به حداکثر ۱۷ درجه می‌رسد.

ترابیان افزود: روز جمعه هم سامانه‌ای وارد استان قم می‌شود که احتمالا در این روز هم هوای قم همراه با بارش پراکنده باران خواهد بود.

کد مطلب 4226028

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