نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه جدید بارشی به استان همدان خبرداد و گفت: بیشترین دمای استان همدان در ۲۴ ساعت گذشته متعلق به شهرستان نهاوند و اسدآباد با ۱۶ درجه بالای صفر بوده است.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان بابیان اینکه سردترین شهرستان استان همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته کبودرآهنگ با ۳ درجه بالای صفر گزارش شده است، گفت: سامانه بارشی بعدازظهر فردا سه شنبه به استان همدان وارد می شود.

پیرتاج افزود: طی ۲۴ ساعت آینده، آسمان استان همدان نیمه ابری تا ابری و در برخی مناطق به تدریج بارش برف و باران و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی سرعت وزرش باد در همدان را ۴۰ کیلومتر برساعت عنوان کرد و گفت: از روز چهارشنبه سامانه بارشی از استان همدان خارج می شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و پیش‌آگاهی جوی همدان اضافه کرد: جمعه بعدازظهر نیز سامانه بارشی جدید دیگری استان همدان را تحت تأثیر قرار می دهد.