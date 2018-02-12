زندانی نداریم که حقوقش رعایت نشود/ارسال شکایت زندانیان به دادستان

مصطفی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص موضوع نظارت بر زندان های استان تهران گفت: مستمرا قضات به زندان ها رفت و آمد می کنند. در ماه گذشته فقط در یک هفته ۵۰ قاضی به اوین رفتند. غیر از بازرسان نظارت زندان اوین که همیشه مستقر بوده و ناظر به مسائل متعدد هستند، مسئولانی از دادگاه تجدید نظر و محاکم بدوی هم همیشه در حال نظارت و رفت و امد به زندان ها هستند. در راستای حقوق شهروندی، تیم های حفاظت و بازرسی در زندان هستند. خود ما هم همیشه می رویم.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود در قالب تشکیل کمیته ای، موضوعات نقض حقوق شهروندی به دادگستری تهران ارسال شود و مباحث حقوق شهروندی در زندان ها دنبال شود ایا این موضوع اجرایی می شود، گفت: در زندان ها کسی نیست که حقوقش رعایت نشود و چیزی وجود ندارد که باعث نقض این حقوق شود.

مدیر کل زندان های استان تهران اظهار داشت: هر کسی هم در داخل زندان نامه ای در رابطه با حقوق خود بنویسد، به دادستانی تهران ارجاع و ارسال می کنیم و نزد خود نگه نمی داریم. در بحث های قضایی اعتراضی هم اگر داشته باشند به ما، به دادستانی می فرستیم.

محبی تصریح کرد: هر کسی که به ما شکایت بدهد ، آن را نزد خود نگه نمی داریم و تا کنون نامه های متعددی وجود داشته که به نهاد مربوطه ارجاع داده ایم. قضات همیشه در زندان بوده و به مسائل مرتبط با حقوق زندانی مشرف هستند.