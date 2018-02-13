انتشار «مسجد سنگی و آسیاب سنگی داراب»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مسجد سنگی و آسیاب سنگی داراب» اثری پژوهشی است که توسط میرزا محمد حسنی نگاشته شده است.

در معرفی و مقدمه این کتاب که از سوی انتشارات طهوری به بازار نشر ارایه شده، آمده است: «بنای مسجد سنگی داراب بی شک یکی از بحث برانگیزترین آثار در تاریخ معماری ایرانی است؛ کمتربنایی وجود دارد که همانند مسجد سنگی با توجه به معماری خاص صخره ای، با این تعداد فرضیات متعدد و ضد و نقیض در تاریخ گذاری و نوع کارکرد مواجه شده باشد؛ در فرضیات متفاوت، قدمت این اثرتاریخی بین دوره ایران باستان و دوره اسلامی شناور است. بررسی کارکرد متفاوت این اثر در پژوهش های انجام شده به استناد شواهد تاریخی و شاخصه های معماری صورت گرفته است. بطور کلی این اثر به عنوان بنایی با کارکردهایی چون: نیایشگاه مهری، آتشکده ساسانی، معبدبودایی، کلیسای مسیحی، کاروانسرا، رباط، قلعه دختر و سرانجام مسجداسلامی معرفی شده است».

درکتاب حاضر سعی شده با بررسی میدانی بنا، بازخوانی کتیبه های تاریخی بنا، بررسی شاخصه های معماری، بررسی متون تاریخی و جغرافیایی، بررسی شواهد سکه شناسی بدست آمده از سازنده بنا و سلسله حاکم برمنطقه، نقد وتحلیل اکثرتحقیقات داخلی وخارجی صورت گرفته درباره این اثر، جمع بندی کلی از قدمت و کارکرد اصلی بنا ارائه شود.

شناسه کتاب:

عنوان: مسجد سنگی و آسیاب سنگی داراب

دسته بندی: عمومی

نویسنده: میرزا محمدحسنی

محل نشر: تهران

انتشارات: طهوری

تعداد صفحات: ۱۹۴ صفحه

قطع: وزیری

بها: ۳۵۰۰۰۰ ریال

نوبت چاپ اول: ۱۳۹۶

شابک : ۹۷۸۶۰۰۵۹۱۱۵۰۳