کسب ۵ مدال رنگارنگ رزمی کاران قم در مسابقات کشوری

جواد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رزمی کاران قم در مسابقات رزمی سطح کشوری نین جوتسو که در اصفهان به انجام رسید با کسب ۵ مدال به کار خود پایان دادند و در این سبک که یکی از سبک‌های پرتعداد رزمی است موفقیت تازه‌ای کسب کردند.



وی افزود: در مسابقات قهرمانی کشور سبک نینجوتسو که به میزبانی استان اصفهان در استایل های بیکن جوتسو (مبارزه با شمشیر) و فوکیا (پرتاب تیر با سلاح بادی) و شوریکن (پرتاب ستاره نینجا) برگزار شد، تیم منتخب استان قم توانست ۵ مدال متنوع کسب کند.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در این مسابقات سید علی آیت رزمی کار قمی در رده سنی بزرگسالان موفق شد مقام دوم استایل بیکن جوتسو و مدال برنز این مسابقات را کسب کند و دیگر شرکت کننده قم در این رده سنی سید محمد مهدی مهدی زاده بود که در استایل بیکن جوتسو صاحب نشان برنز شد.



محمد زاده بیان داشت: در رده سنی نوجوانان و در استایل فوکیا تنها مدال تیم اعزامی قم توسط محمد علیپور به دست آمد که این رزمی کار با شکست در مسابقه نیمه نهایی از رسیدن به فینال بازماند و به کسب مدال برنز این مسابقات بسنده کرد.



وی عنوان کرد: در رده سنی نونهالان احسان هاشمی مقام سوم را به دست آورد و در همین رده سنی علی خدا بنده لو دیگر رزمی کار قمی بود که در بخش شوریکن به مقام سوم دست پیدا کرد ضمن این که مربی تیم اعزامی استان قم به این رقابت‌ها مهدی مهدی زاده بود.



رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: این مسابقات با حضور ۴۰۰ نفر شرکت کننده در قالب ۲۰ تیم از سراسر ایران به انجام رسید که در نهایت تیم‌های گلستان، اصفهان و البرز به ترتیب مقام‌های اول تا سوم تیمی را کسب کردند.