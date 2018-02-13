جزئیات جاسوسی گروه محیط زیست و خودکشی سیدامامی

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات جلسه بررسی موضوع خودکشی سیدامامی گفت: جلسه روز گذشته اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد و علاوه بر اینکه اکثریت اعضای هیئت رئیسه در این جلسه حضور داشتند، نمایندگانی از فراکسیون‌ها و سلیقه‌های مختلف سیاسی از جمله آقایان مطهری، عارف، بروجردی، وکیلی، کولیوند، قاضی‌زاده هاشمی، فولادگر، کاتب، جلالی، آزادیخواه، میرزایی نکو، حیدری، دهقان، مصری، تابش، کاظمی نیز در این جلسه شرکت کردند.

وی افزود: در این جلسه مسئولان سازمان اطلاعات سپاه، گزارشی از وضعیت پرونده را ارائه کردند که این پرونده از کجا شروع شده و آنها به بحث جاسوسی مظنون شدند و پس از هماهنگی با قوه قضائیه و اخذ احکامی که برای اقدامات اطلاعاتی نیاز داشتند، توانستند تعدادی از افراد را به اتهام جاسوسی دستگیر کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در نهایت موضوع آقای کاووس سید امامی را با یکی از افراد اصلی گروهی که دستگیر شده‌اند در میان می گذارند که وی اسناد، مدارک و اعترافاتی را اعلام می‌کند و این مدارک نشان می‌دهد که آقای سید امامی هم در این ماجرا دست داشته و بعد از مواجهه، وی را به سلول زندان برمی‌گردانند که ما فیلم آن را مشاهده کردیم.

امیر آبادی گفت: سلول زندان وی شخصی بوده است و زندانی‌ دیگری در این سلول نیست و سرویس بهداشتی مخصوص دارد. وی فرچه‌ای که برای نظافت دستشویی است را چندین بار به طرف سقف پرتاب کرد که یا به طرف لامپ پرتاب کرده و یا متوجه دوربین بوده است که به احتمال زیاد این وسیله را به طرف نور لامپ پرتاب کرده چون نور زیادی از آن می‌تابید که موفق نشد؛ سپس پیراهن خود را از تن درآورد که حالت طناب شود و به گردنش انداخت و بار دیگر به سرویس بهداشتی رفت، سپس پتویی که در کف زمین قرار داشت، جمع کرد و بار دیگر فرچه‌ی دسته‌داری که برای نظافت به کار می‌رود را برداشت و باز هم چندین بار به طرف سمت سقف پرتاب کرد. سپس پتو و بالشت را به گونه‌ای بر روی زمین گذاشت که گویی کسی در آنجا خوابیده است. سپس با پیراهنی که از تن درآورده بود، به سرویس بهداشتی رفت.

وی گفت:بنا بر اظهارات گزارش دهندگان این فرد خودش را در سرویس دستشویی زندان با پیراهن خودش حلق آویز کرده است و کسی که داخل سلول را مانیتور می کرده است گمان برده است در صحنه‌ ساخته شده، فردی خوابیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که آیا کسی که مانیتورینگ سلول را بر عهده داشته، دسترسی به دوربینی که فیلم را مشاهده کردید نداشته است؟ گفت: احتمال می‌رود که این صحنه دیده نشده و چندین بار مشاهده شده که فردی زیر پتو خوابیده است.

امیر آبادی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه چقدر طول کشیده بود از زمانی که فرد وارد سلول شده تا زمانی که خودکشی کرده است؟ اظهار داشت: کمتر از ۱۵ دقیقه این موضوع اتفاق افتاده است. این فرد خودش را با پیراهن به پنجره سرویس بهداشتی آویزان کرده و با ضربه اولی که خودش وارد کرده و کشیده شده، نخاعش قطع شده است.

وی ادامه داد: البته ما نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم، سازمان پزشکی قانونی باید اظهارنظر کند، اما خانواده آقای امامی، فیلم را دیده‌اند و تائید کرده‌اند که آثار ضرب و جرحی در بدن وی وجود نداشته و تنها آثار خفگی ناشی از خودکشی در بدن سیدامامی وجود داشته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: افرادی که در جلسه هیئت رئیسه حضور داشتند، این فیلم را دیده‌اند.

امیرآبادی اظهار داشت: طبق اظهارات عوامل سازمان اطلاعات سپاه، این پرونده ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد و یک شاخه آن در خارج از کشور است و سازمان‌های جاسوسی پشت این پرونده هستند؛ بنابراین نمی‌توانم کل پرونده را باز کنیم. این افراد اطلاعات مراکز حیاتی و حساس کشور را جمع‌آوری می‌کردند و در پوشش تحقیقات محیط‌زیستی، به مراکز حساس کشور با هماهنگی سرویس‌های جاسوسی سفر می‌کردند. رفت و آمدها را کنترل می‌کردند و گزارش می‌دادند.

وی افزود: قرار است پرونده بررسی دقیقی شود و خودکشی آقای امامی موجب شد که اطلاعات آن به بیرون درز کند. قرار شده است که اجازه بدهیم سازمان اطلاعات تمام ابعاد این پرونده را بررسی کند و بعد گزارش دقیقی به مجلس ارائه کند.

بالاخره امنیت کشور و امنیت ملت ایران برای مابسیارمهم است و باید اجازه دهیم تا مراکز رسمی کار خودشون با صبر و دقت وبرابرقانون انجام دهند.

و من متاسفم برخی بدون بررسی ابعاد قضیه این گونه اظهار نظر عجولانه می کنند