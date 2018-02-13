همایش روز جهانی داستان فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی دبیر کانون فرهنگی چوک گفت: همایش روز جهانی داستان و مراسم تقدیر از ژیلا تقی زاده باهمکاری کانون فرهنگی چوک و کانون ادبیات ایران فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران برگزار می شود.

وی افزود: این پنجمین سالی است که این همایش را برگزار می کنیم و پیش از این سال ۹۰ با همکاری فرهنگسرای اخلاق و در سال ۹۲ با همکاری مجله بخارا و سال ۹۴ و ۹۵ با همکاری کانون ادبیات ایران این همایش را برگزار کردیم که درسال ۹۲ برگزاری این همایش با تقدیر از جمال میرصادقی و سال ۹۴ با تقدیر از قباد آذرآیین و سال ۹۵ با تقدیر از خانم فریبا وفی همراه بود.

دبیرکانون فرهنگی چوک درباره برگزاری این رویداد گفت: به نظرم برگزاری این همایش های سالیانه باید با تقدیر از پیشکسوتان عرصه ادبیات همراه باشد. امسال نیز تصمیم گرفتیم علاوه بر برگزاری همایش روزجهانی داستان، از ژیلا تقی زاده نویسنده فعال عرصه ادبیات داستانی است تقدیر کنیم.

رضایی درباره برنامه مورد نظر که فردا برگزار می شود، گفت: سیدمهرداد ضیایی، فریبا حاج دایی، افسانه احمدی و افروز ضیایی درباره آثار ژیلا تقی زاده صحبت خواهند کرد و پیام هایی از نویسندگان و هنرمندان ایران و جهان نیز قرائت خواهد شد.

این برنامه فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۷ در کانون ادبیات ایران واقع در خیابان شهید مفتح جنوبی، کوچه اردلان، پلاک ۲۵ برگزار می شود.