ادامه تصویربرداری «آسمان هوای باران دارد» در لارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، به گفته مریم فاطمی مدیر تولید سریال «آسمان های باران دارد» تصویربرداری این مجموعه در حال انجام است و تا اواخر اسفند به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: هم اکنون گروه چند روزی است که در لوکیشن منزل شخصیت حمید پارسا (علی عمرانی) در منطقه لارستان تهران مشغول تصویربرداری هستند و تا ۲ روز آینده کار در این مکان ادامه خواهد داشت و پس از آن برای ضبط تصاویر خارجی و بعد از آن به لوکیشن بیمارستان خواهیم رفت.

فاطمی با اشاره به این که تدوین همزمان توسط فرامرز هوتن در حال انجام است، اظهار کرد: روزانه تقریبا همه بازیگران اصلی مقابل دوربین می روند و امیدواریم طبق برنامه کار تا پیش از پایان سال به اتمام برسد. مرجانه گلچین، فریبا کوثری، بابک کریمی، فریبا جدیکار، بهرنگ علوی، علی عمرانی و تیما پوررحمانی از بازیگرانی هستند که این روزها مقابل دوربین می روند.

داستان این سریال قصه خانواده ای است که برای ادامه تحصیل دختر بزرگ شان در مقطع دکترا راهی تهران می شوند اما خواسته یا ناخواسته درگیر موضوعاتی می شوند که دستمایه قصه های این سریال است.

عوامل تولید این سریال عبارتند از نویسنده احمد رفیع زاده، مدیر تولید مریم فاطمی، مدیر برنامه‌ریزی مهدی آقایی، دستیار اول کارگردان حسین خضوعی، مدیر تصویربرداری سجاد حیدری، طراح صحنه و لباس نازنین توسلی، مدیر صدابرداری یاسر رمضانی، طراح گریم میشا جودت، مدیر تدارکات علی قادری، منشی صحنه زهرا مهدوی، عکاس امید صالحی.

سریال «آسمان هوای باران دارد» به تهیه کنندگی امیر پوررحمانی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای در حال تولید است.