بازچاپ آثار احمد دهقان با ناشری تازه

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی آثار احمد دهقان نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس که پیش از این در انتشارات سوره مهر منتشر شده بود در قطع و قالبی تازه از سوی انتشارات کتاب نیستان بازچاپ می‌شود.

دهقان که پیش از این عمده آثارش را در انتشارات سوره مهر منتشر کرده است، به تازگی این آثار را برای بازچاپ در اختیار کتاب نیستان قرار داده است.

در پورسه تجدید انتشار آثار این نویسنده در کتاب نیستان، آثاری چون سفر به گرای ۲۷۰ درجه، روزهای آخر، بچه‌های کارون، سال بازگشت و گردان چهار نفره نخستین آثاری هستند که در دست انتشار قرار گرفته‌اند.

دهقان همچنین در تدارک انتشار مجموعه داستانی تازه از خود است که رویکردهای تازه‌ای به ماجرای دفاع مقدس و رزمندگان را در آن شکل داده است.

یادآوری می‌شود احمد دهقان از صاحب‌سبک‌ترین نویسندگان حوزه ادبیات پایداری در ایران است که در کنار نویسندگی تجربه قابل توجهی در خاطره نگاری و پژوهش دفاع مقدس دارد.