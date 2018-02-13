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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

سه گزینه حوزه هنری برای اکران نوروزی/ «لاتاری» در لیست است

سه گزینه حوزه هنری برای اکران نوروزی/ «لاتاری» در لیست است

مدیر پخش و بازاریابی موسسه بهمن سبز از سه گزینه برای اکران نوروز ۹۷ نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، غلامرضا فرجی مدیر پخش و بازاریابی موسسه بهمن سبز گفت: با توجه به این که ابراهیم حاتمی‌کیا و موسسه اوج تهیه‌کننده فیلم «به وقت شام» تمایل داشتند فیلمشان را موسسه فیلمیران پخش کند، قرار شد پخش این فیلم را فیلمیران برعهده بگیرد.

وی درباره فیلم‌هایی که حوزه هنری نوروز ۹۷ اکران خواهد کرد گفت: به سنت هر سال برای اکران نوروزی چند فیلم به عنوان گزینه مطرح می‌شوند، احتمالا در جمع بندی اولیه پیشنهاد این موسسه «فیلشاه»، «لونه زنبور» و «لاتاری» هستند.

کد مطلب 4226615

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