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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

پرونده های مهم خارج از نوبت رسیدگی می شوند

پرونده های مهم خارج از نوبت رسیدگی می شوند

کرمان-رئیس کل دادگستری کرمان با تاکید بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مهم که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه می شود گفت:با عوامل پرونده های خشن با قاطعیت برخورد قضائی خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در دیدار با رئیس دادگاه عمومی شهرستان رابر که با حضور دادستان کرمان و جمعی از مقامات قضائی استان برگزار شد، اظهار داشت: با تولید وتوزیع کنندگان مشروبات الکلی با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده های جناحی عنوان کرد: پرونده مرگ مشکوک جوان رابری در حال بررسی است و در این رابطه چند مظنون دستگیر شده اند و تحقیقات تکمیلی در این رابطه با قید فوریت در حال انجام است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: دستگاه قضائی همواره یار و حامی مظلومان بوده است و اجازه نخواهیم داد عده ای از اراذل و اوباش نظم و امنیت جامعه را برهم بزنند.

وی تصریح کرد: دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در کنار سیستم قضائی باید با قاطعیت تمام به موقع و مناسب به جرائم پاسخ دهند تا مردم دچار نگرانی نشوند.

موحد با اشاره به اینکه هدف نهایی همه مسئولان در بخش های مختلف خدمت به جامعه و مردم است، افزود: قضات ضمن حفظ استقلال کار قضائی باید با همدلی و هماهنگی با سایر نهاد ها و ادارات در راستای حل مشکلات مردم و جامعه تلاش کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: قضات با اجرای احکام و حدود الهی همواره از جامعه و مردم دفاع می کنند.

کد مطلب 4226639

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