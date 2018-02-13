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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۹

در پردیس فارابی دانشگاه تهران؛

کرسی تخصصی «امامت قرآنی به مثابه تفویض دین» برگزار می‌شود

کرسی تخصصی «امامت قرآنی به مثابه تفویض دین» برگزار می‌شود

اجلاسیه کرسی تخصصی «امامت قرآنی به مثابه تفویض دین» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.  

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه تخصصی کرسی «امامت قرآنی به مثابه تفویض دین» با همکاری کمیته دستگاهی پردیس فارابی دانشگاه تهران و دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی برگزار می‌گردد.

در این نشست علمی که با ارایه «فتح الله نجارزادگان» همراه خواهد بود، «محمد علی مهدوی راد»، «سید رضا مودب» و «محمد جواد شبیری» به عنوان شورای داوران، و «رضا برنجکار»، «عزالدین رضانژاد» و«محمد کاظم شاکر» به عنوان ناقدان طرحنامه حضور خواهند داشت.

علاقه‌مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می‌توانند روزیکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ از ساعت ۱۴ به آدرس قم، بلوار دانشگاه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ساختمان مرکزی، تالار شهید مطهری مراجعه کنند..

کد مطلب 4226660
مهرنوش محمدزاده

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