بازگشت رضا رویگری به سینما با «لازانیا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، رضا رویگری با «لازانیا» به تهیه کنندگی احمد احمدی و کارگردانی حسین قناعت به سینما باز می گردد و ایفاگر یکی از نقش های اصلی این فیلم است.

فیلمبرداری این فیلم این روزها ادامه دارد.

عوامل «لازانیا» عبارتند از تهیه کننده: احمد احمدی، کارگردان: حسین قناعت، طراح گریم:عبدالله اسکندری، مدیر فیلمبرداری: امیر معقولی، تدوینگر: محمد توکلی، مدیر تولید: هاشم علی اکبر، صدابردار: میثم یاردیلو، عکاس: اردلان آذرمی، سرمایه گذار: احمد احمدی.

«لازانیا» برای اکران سال ۹۷ سینماها آماده می شود.