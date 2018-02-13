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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۴

بازگشت رضا رویگری به سینما با «لازانیا»

بازگشت رضا رویگری به سینما با «لازانیا»

رضا رویگری با «لازانیا» به کارگردانی حسین قناعت به سینما باز می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، رضا رویگری با «لازانیا» به تهیه کنندگی احمد احمدی و کارگردانی حسین قناعت به سینما باز می گردد و ایفاگر یکی از نقش های اصلی این فیلم است.

فیلمبرداری این فیلم این روزها ادامه دارد.

عوامل «لازانیا» عبارتند از تهیه کننده: احمد احمدی، کارگردان: حسین قناعت، طراح گریم:عبدالله اسکندری، مدیر فیلمبرداری: امیر معقولی، تدوینگر: محمد توکلی، مدیر تولید: هاشم علی اکبر، صدابردار: میثم یاردیلو، عکاس: اردلان آذرمی، سرمایه گذار: احمد احمدی.

«لازانیا» برای اکران سال ۹۷ سینماها آماده می شود.

کد مطلب 4226670
زهرا منصوری

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