رونمایی از سه نمایشنامه فرشاد فرشته حکمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، در ادامه برنامه های پنجمین دوره نمایشنامه خوانی مولوی، روز شنبه ۲۸ بهمن، ساعت ۱۶ در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی طی مراسمی با حضور خسرو حکیم رابط، فریندخت زاهدی، مهدی سلطانی و جمع دیگری از دانشگاهیان و هنرمندان از سه نمایشنامه جدید فرشاد فرشته حکمت به نام های «راز سپهر»، «چشم به راه فردا» و «سرزمین ممنوع» رونمایی شده و سپس نمایشنامه «سرزمین ممنوع» به کارگردانی فرشته حکمت و با نقش خوانی مهدی سلطانی، مهدی رضاخانی، شیوا ترابی، شیرین صمدی، آیناز ناصری و الناز ناصری نمایشنامه خوانی می شود.

این مراسم با همکاری گروه آموزشی هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا و مرکزتئاتر تجربی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایشنامه خوانی «سرزمین ممنوع» که در روز شنبه ۲۸ بهمن، ساعت ۱۶ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.