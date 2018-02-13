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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

کلاهبرداری ۲۰ میلیارد تومانی از شرکت های بیمه با تصادفات ساختگی

کلاهبرداری ۲۰ میلیارد تومانی از شرکت های بیمه با تصادفات ساختگی

اصفهان - رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: متهمان از طریق تصادف ساختگی توانستند در برخوار، بیش از ۲۰ میلیارد تومان از شرکت های مختلف بیمه دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا اضافه کرد: در پی وصول گزارش های متعدد مبنی بر افزایش مشکوک تصادفات جرحی در حوزه قضایی برخوار موضوع در دستور کار دادسرای این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در انجام تحقیقات قضایی در پرونده هایی با همین موضوع و بررسی آدرس ها و تحقیق از راننده اتومبیل، وی اقرار به ساختگی بودن صحنه تصادف کرد و مصدومان این پرونده به دادسرا احضار و دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با ارجاع این پرونده به اداره آگاهی، مأموران در بازرسی از دو منزل چهار مصدوم را شناسایی و دستگیر کردند و یک دستگاه پراید نیز کشف و ضبط شد.

خسروی وفا تاکید کرد: متهمان از این طریق توانسته بودند مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد تومان از شرکت های مختلف بیمه دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: تحقیقات تکمیلی به منظور شناسایی سایر اعضای این گروه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.

کد مطلب 4226723

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