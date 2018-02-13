کلاهبرداری ۲۰ میلیارد تومانی از شرکت های بیمه با تصادفات ساختگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا اضافه کرد: در پی وصول گزارش های متعدد مبنی بر افزایش مشکوک تصادفات جرحی در حوزه قضایی برخوار موضوع در دستور کار دادسرای این شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در انجام تحقیقات قضایی در پرونده هایی با همین موضوع و بررسی آدرس ها و تحقیق از راننده اتومبیل، وی اقرار به ساختگی بودن صحنه تصادف کرد و مصدومان این پرونده به دادسرا احضار و دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با ارجاع این پرونده به اداره آگاهی، مأموران در بازرسی از دو منزل چهار مصدوم را شناسایی و دستگیر کردند و یک دستگاه پراید نیز کشف و ضبط شد.

خسروی وفا تاکید کرد: متهمان از این طریق توانسته بودند مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد تومان از شرکت های مختلف بیمه دریافت کنند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: تحقیقات تکمیلی به منظور شناسایی سایر اعضای این گروه در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.