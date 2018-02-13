واکسیناسیون رایگان ۱.۴ میلیون راس دام عشایرعلیه تب برفکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه مجید همتی از واکسیناسیون رایگان ۱.۴ میلیون راس دام عشایر استان تا آخر اسفندماه امسال خبر داد.

این مسئول اظهار داشت: کار مایه کوبی رایگان جمعیت دام سبک عشایرخارج استان کرمانشاه علیه بیماری تب برفکی که هم اکنون در استان های خوزستان، ایلام و لرستان ساکن هستند، تا آخر اسفند انجام می شود.

وی با اشاره به شروع این فاز از واکسیناسیون از ۱۲ بهمن ماه جاری گفت: ۵ اکیپ عملیاتی مایه کوب دامپزشکی به همین منظور به مناطق ایلام، خوزستان و لرستان جهت واکسیناسیون رایگان دام سبک علیه تب برفکی اعزام شده اند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: پیش بینی ما بر این است که بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار راس دام سبک عشایر استان کرمانشاه را که در استان های مذکور استقرار دارند مایه کوبی کنیم.

دکتر همتی همچنین بیان داشت: در مجموع با احتساب کل جمعیت دام های عشایر در داخل و خارج استان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک عشایری استان تا آخر اسفندماه بر علیه بیماری تب برفکی واکسینه می شوند.

وی اظهار داشت: علاوه بر انجام واکسیناسیون، به مناسبت ایام مبارک دهه فجر ویزیت و درمان رایگان دام به مدت ۴ روز در این مناطق انجام شد.