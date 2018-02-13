مخالفت مجلس با اختصاص اعتبار به طرح صدور «کارت اشتغال»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور جزء ۳ بند «الف» تبصره ۱۸ درباره اختصاص یکصد میلیارد ریال به صدور کارت اشتغال در دستور کار قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان، مواجه و این بخش حذف شد.

بر اساس این بند، مقرر شده بود که برای اجرای طرح صدور کارت اشتغال برای هر ایرانی واجد شرایط و نیز اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و زمینه‌سازی اشتغال جوانان، یکصد میلیارد ریال برای صدور «کارت اشتغال» از محل درآمد شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود که با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان و نماینده دولت و اشاره به غیرکارشناسی بودن این طرح، ابتدا این بند به تصویب نرسید و سپس نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن، به حذف این بند از لایحه بودجه رأی دادند.