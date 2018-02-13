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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶

در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۷ صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با اختصاص اعتبار به طرح صدور «کارت اشتغال»

مخالفت مجلس با اختصاص اعتبار به طرح صدور «کارت اشتغال»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف یک بند از لایحه بودجه ۹۷، با اختصاص اعتبار به طرح صدور «کارت اشتغال» مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور جزء ۳ بند «الف» تبصره ۱۸ درباره اختصاص یکصد میلیارد ریال به صدور کارت اشتغال در دستور کار قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان، مواجه و این بخش حذف شد.

بر اساس این بند، مقرر شده بود که برای اجرای طرح صدور کارت اشتغال برای هر ایرانی واجد شرایط و نیز اجرای قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و زمینه‌سازی اشتغال جوانان، یکصد میلیارد ریال برای صدور «کارت اشتغال» از محل درآمد شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود که با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان و نماینده دولت و اشاره به غیرکارشناسی بودن این طرح، ابتدا این بند به تصویب نرسید و سپس نمایندگان با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن، به حذف این بند از لایحه بودجه رأی دادند.

کد مطلب 4226737

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من به کارت اشتغال احتیاج دارم.

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