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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۸

بمناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت؛

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵۶۵ نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند ارائه کرده بود، که مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت.

کد مطلب 4226773

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