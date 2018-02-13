موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در نامهای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵۶۵ نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شدهاند ارائه کرده بود، که مورد موافقت حضرت آیتالله خامنهای قرار گرفت.
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