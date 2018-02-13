برگزاری ویژه برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی درحاشیه شهر یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ظهر سه شنبه در رابطه با جزئیات این برنامه گفت: بسته آموزش فرهنگی آموزش و ارتقای فرهنگی در خصوص آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین با محوریت امید بخشی و با عنوان "نسیم خوش آشنایی" همزمان با ایام دهه فجر در برخی از شهرهای استان برگزار می شود.

شهاب الدین عبدلی افزود: حوزه هنری به عنوان یک نهاد انقلابی پویا و تکلیف محور با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی استان در حوزه آسیب های اجتماعی بسته ای فرهنگی تدوین کرده است که با توجه به ضرورت موضوع، آموزش و ارتقای فرهنگی در زمینه آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین به زبان هنر را به عنوان اهداف اصلی مورد تاکید قرار داده است.

عبدلی تصریح کرد: علاوه بر این، با معرفی بخشی از فعالیت ها و توانمندی های حوزه هنری به مردم ساکن در مناطق حاشیه نشین، جذب استعداد های نسل نوجوان و جوان این مناطق مورد نظر است.

وی در رابطه با این بسته آموزشی و فرهنگی اظهار داشت: بسته آموزش فرهنگی با عنوان آموزش و ارتقای فرهنگی در خصوص آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه نشین به زبان هنر شامل سه بخش است که در بخش اول، برنامه پخش فیلم موضوعی (آسیب های اجتماعی و راهکارهای کاهش آن) در مدارس و مساجد مناطق حاشیه نشین را خواهیم داشت.

عبدلی خاطرنشان کرد: در بخش دوم، نمایشگاه های موضوعی (آسیب های اجتماعی و راهکارهای کاهش آن) در قالب عکس، نقاشی و کاریکاتور در مدارس و مساجد مناطق حاشیه نشین برگزار خواهد شد.

وی افزود: در بخش سوم، کارگاه میدانی نقاشی موضوعی (آسیب های اجتماعی و راهکارهای کاهش آن) در مناطق حاشیه نشین برگزار خواهد شد و بدین ترتیب ۵ برنامه پخش فیلم، ۵ نمایشگاه و یک کارگاه میدانی نقاشی و هم چنین تئاتر خیابانی با توجه به پراکندگی و جمعیت مناطق حاشیه نشین مرکز استان اجرا می شود.