نمایشگاه کتاب اهواز به رغم گرد و غبار شدید تعطیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مطابق اعلام اداره کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان، غلظت گرد و غبار موجود در هوای اهواز تا ساعت ۱۲ امروز سهشنبه ۲۴ بهمن به ۵۷ برابر حد مجاز رسیده و به بیماران قلبی و ریوی توصیه شده در این شرایط به هیچ وجه در معرض هوای بیرون قرار نگیرند و تا برطرف شدن کامل آلودگی هوا از منزل بیرون نیایند، اما موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران تصمیمی بر لغو برگزاری نمایشگاه استانی کتاب خوزستان ندارد و این نمایشگاه فردا در محل دائمی نمایشگاههای اهواز آغاز به کار خواهد کرد.
بنا بر اعلام این موسسه، خوزستان میزبان سیصد و پنجاه و سومین نمایشگاه استانی کشور است و این نمایشگاه از فردا ۲۵ بهمن تا پایان همین ماه، همه روزه صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دایر خواهد بود. این در حالی است که امروز مدارس اغلب شهرهای خوزستان تعطیل اعلام شده است و ادارات در شهرهای این استان هم تا ساعت ۱۲ فعال بودند.
علی سالاریان مدیر امور نمایشگاههای استانی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران در این باره به خبرنگار مهر میگوید: هیچ مشکلی در برگزاری نمایشگاه استانی کتاب در خوزستان وجود ندارد و در حال حاضر اکثریت غرفهداران به محل نمایشگاه آمدهاند.
همچنین به گفته وی، هم اکنون تعدادی از غرفهداران شرکت کننده در نمایشگاه استانی کتاب خوزستان، در حال چیدمان غرفههایشان هستند و تعداد دیگری هم به محل نمایشگاه آمدهاند و در حال انجام امور مربوط به هماهنگی برای اسکان خود هستند.
مدیر امور نمایشگاههای استانی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ادامه داد: ان شاء الله مشکلی در برگزاری این نمایشگاه به وجود نمیآید و فردا ساعت ۴ بعد از ظهر افتتاحیه انجام خواهد شد.
در شرایطی که شنیدهها حاکی از آن است که هواپیمای حامل تعدادی از ناشران مستقر در تهران که برای حضور در نمایشگاه استای خوزستان ثبت نام کرده بودند، تا اهواز پرواز کرده اما به علت گرد و خاک شدید، امکان فرود در فرودگاه اهواز را نیافته و به تهران برگشته است، سالاریان میگوید: چند نفر از غرفهداران هم از طریق هواپیما میخواستند به اهواز بروند که کنسل شد اما هماهنگیهای لازم برای چیدمان کردن غرفههای آنها تا زمان رسیدن مسئولان به غرفههایشان، به عمل آمد.
بر اساس همین گزارش و بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دوازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان خوزستان با ۳ سالن مجزا در ۳۴۰ غرفه و حضور ۵۳۸ ناشر از سراسر کشور با نمایش ۶۸ هزار و ۲۴۴ عنوان کتاب در بخش داخلی برگزار میشود.
در این دوره از نمایشگاه ۱۷ ناشر عرب نیز ۷۵۰۰ عنوان کتاب را در معرض دید عموم قرار میدهند. ۳۰ ناشر از استان خوزستان در نمایشگاه حضور دارند و ۸ کتابفروشی اهواز نیز در برگزاری نمایشگاه مشارکت میکنند. مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان بن یارانهای خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصد از طریق بانک عامل نمایشگاه در بین بازدیدکنندگان توزیع میشود.
نقد و بررسی کتاب «پشت ابرهای خاکستری» یادنامه سردار شهید علی هاشمی با حضور نویسنده، مروری بر کارنامه پژوهشی دکتر عباس امام و جلیل نوذری، نشست شعرخوانی با حضور شاعران استان، نشست ادبی «اسطوره و دنیای معاصر»، نقد و بررسی کتاب «نردبانی از ستارهها» با حضور بابک نیک طلب و فرهاد حسن زاده از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان، نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان، رونمایی از تازههای نشر استان، رونمایی از کتابهای «حین اصنع فی البیاض الکثیر – القصه فی الاهواز الان» با حضور حسین طرفی علیوی شاعر و مترجم ادبیات عرب، نشست ادبیات داستانی و رونمایی از رومان «هرس»، کارگاه علمی «فنون ابتهال و تواشیح»، نشست ادبی «نقش شاهنامه در تقویت وحدت ملی»، جشن امضاء کتاب نویسندگان استان و ایستگاه سرگرمی کودکان و نوجوانان از جمله برنامههای جنبی است که برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
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