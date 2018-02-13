۷۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال فراگیر پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تبیین برنامه‌های مرتبط با اشتغال وزارت جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی بیان کرد: ۴۵ درصد منابع مربوط به بخش کشاورزی مربوط به اشتغال پایدار روستایی است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری درست باعث ایجاد اشتغال می شود، افزود: برای سال آینده، ۷۰ هزار میلیارد تومان در بحث اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده است.

خالدی با بیان اینکه همچنین ۱۰ رسته برای اشتغال فراگیر در کشور مشخص شده است، گفت: در حال حاضر در زمینه اشتغال پایدار روستایی محدودیتی وجود ندارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خواستار ایجاد فضای کسب و کار در استان ها شد و افزود: ایجاد فضای کسب و کار باحث جذب تسهیلات نیز می شود.

وی با بیان اینکه امسال ۲۵ درصد منابع در بحث اشتغال پایدار روستایی و عشایری آزاد شده است، اظهار کرد: این امر نیز می تواند در زمینه ایجاد کسب و کار بسیار کمک کند.

خالدی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده نه تنها باید اشتغال روستایی توسعه یابد باید در حوزه اشتغال فراگیر نیز تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه منابع داخلی بانک ها، کمک‌های فنی و اعتباری، انتشار اوراق و منابع ریسک و منابع بانک های غیرتخصصی از جمله ظرفیت های ایجاد شده برای بخش کشاورزی است، گفت: همچنین طی سال جاری صندوق توسعه ملی سه هزار میلیارد تومان تسهیلات به وزارت جهاد پرداخت کرده است.

خالدی با تاکید بر اینکه باید در زمینه اشتغالزایی، شرکت‌های پیش‌رو را مورد توجه قرار دهیم، افزود: این شرکت ها، کسب و کارهای کوچک را به بازار های دنیا متصل می کنند.

وی با بیان اینکه همچنین ایجاد کسب و کار نیازمند ارائه آموزش های فنی است، افزود: آموزش های کشور حتی آموزش های فنی و حرفه ای نتوانسته است در آموزش کسب و کار به خوبی عمل کنند.