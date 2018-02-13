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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره قطع همکاری با اوکتاویو

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره قطع همکاری با اوکتاویو

فدراسیون فوتبال اعلام کرد به دلیل عدم بازگشت مارکو اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در زمان مقرر، در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال درخصوص خبر قطع همکاری با سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی اطلاعیه ای منتشر کرد. در متن این اطلاعیه آمده است:

«مارکو اوکتاویو سرمربی محترم تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که پیش از مسابقات بین المللی پرشین کاپ با حضور در ایران اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی را در دستور کار شاگردانش قرار داده بود به یکباره به دلیل پاره ای از مسائل شخصی مجبور به ترک ایران و بازگشت به کشورش  شد که خبر آن پیش از این روی خروجی سایت رسمی فدراسیون منتشر گردید.

این موضوع باعث شد تا از سوی فدراسیون مهلتی جهت بازگشت اوکتاویو مشخص شود که ایشان در پاسخ به نامه رسمی فدراسیون خواستار مهلت و مدت زمان بیشتری جهت ساماندهی مسائل و بازگشت به کشور شد. به همین جهت فدراسیون فوتبال طبق مفاد قرارداد این اختیار را دارد که به دلیل عدم حضور ایشان در مهلت مشخص شده با بررسی شرایط در این زمینه تصمیم گیری نماید.»

کد مطلب 4226900

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