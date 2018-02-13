به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «هنر پویا» در پی داوری نشدن انیمیشن سینمایی «فیلشاه» و نادیده گرفتن تنها انیمیشن حاضر در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
نتایج داوریهای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد و نکته عجیب ماجرا آنجاست که، دو تن از داوران محترم جشنواره، در برنامه تلویزیونی «هفت» اعلام کردند که داوران اصلا «فیلشاه» را داوری نکردهاند! این بیتوجهی به تنها انیمیشن سینمایی حاضر در جشنواره در حالی صورت میگیرد که در اعلام رسمی دبیر جشنواره از «فیلشاه» به عنوان فیلمی که برای کسب همه سیمرغها مورد داوری قرار میگیرد، یاد شد و این یکی از عجیبترین اتفاقات تاریخ سی و شش ساله جشنواره فیلم فجر است که فیلمی به بخش مسابقه سودای سیمرغ راه مییابد ولی داوران فیلم را داوری نمیکنند!
برخورد دبیرخانه جشنواره هم روند جالبی دارد، ابتدا تماس و اصرار مسئولین دبیرخانه برای حضور «فیلشاه» به عنوان یک اثر با کیفیت در جشنواره، سپس بیمهری و حذف آن از برخی سینماهای مهم و درنهایت داوری نشدن فیلم و عدم توجه به درخواست داوران برای تجلیل از «فیلشاه»!
این رفتارهای ضد و نقیض مسئولان جشنواره در حالی است که بسیاری از منتقدان سینمایی، اهالی رسانه و مردم، از «فیلشاه» به عنوان اثری ارزشمند و پیشرو یاد میکنند و بدین سبب محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی در سخنرانی خود در اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، با اشاره به «فیلشاه» - که دستاورد «هنرپویا» به عنوان یک کمپانی خصوصی است و هیچ وابستگی به دولت و نهادهای فرهنگی دیگر ندارد - تاکید میکند که توانستهایم بخش عظیمی از عقبماندگی خود را از سینمای انیمیشن جهان جبران کنیم و به مرزهای استانداردهای جهانی نزدیک شویم.
از سویی با توجه به آنکه «هنرپویا» متقاضی اکران نوروزی «فیلشاه» است، نگرانی اصلی ما به عنوان یک کمپانی مستقل که تجربه موفقی در «شاهزادهروم» داشتهایم، آن است که این بیمهریها در مورد اکران نوروزی نیز تکرار شود. ما معتقدیم اکران «فیلشاه» میتواند مخاطبی را به سینما آورد که سایر فیلمها توان آن را ندارند. «فیلشاه» با ارائه محتوای سالم برای کودکان و خانوادهها، طیف مخاطبان سینما را افزایش میدهد؛ مسألهای که هم به نفع سینمادار است، هم به نفع پخشکننده و هم به نفع تولیدکننده و این یعنی نفع کل سینمای ایران.
در پایان از مردم، سینماگران و علیالخصوص جامعه انیمیشن که به تلاشهای تیم «هنرپویا» احترام گذاشته و یا «فیلشاه» را دوست داشتند، تشکر مینمائیم.»
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