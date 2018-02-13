اصناف متخلف شاهرود ۱۵ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعدالدین در نشست ستاد تنظیم بازار شاهرود که بعد از ظهر سه شنبه در فرمانداری شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه تعزیرات حکومتی در سالجاری ۱۵میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال جریمه برای اصناف متخلف شهرستان صادر کرده است، تاکید داشت: غالب این احکام معادل ۱۲ میلیارد ریال مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

وی افزود: در این بازرسی ها، یک هزار و ۲۴۲ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که از این تعداد، یک هزار و ۲۱۰ فقره، مختومه شده‌اند.

رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود بر ضرورت استفاده از گشت‌های مشترک بین تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی، گفت: هدف اصلی این اداره، پیشگیری از تخلفات، از طریق آموزش است چرا که طبق تحقیقات عدم آگاهی از قوانین یکی از مهم‌ترین دلایل بروز تخلفات محسوب می‌شود و ایجاد آگاهی می‌تواند میزان جرائم را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

تعهد اتحادیه مرغ تخم گذار سمنان عملی نشده است

رئیس جهاد کشاورزی شاهرود نیز در این نشست از عدم اجرای تعهد اتحادیه مرغ تخم گذار استان سمنان در ارسال چهار تن تخم مرغ به شاهرود و میامی خبر داد و گفت: در تعهد اصلی این نهاد قرار بود از تولیدات داخلی استان روزانه چهار تن تخم مرغ برای شاهرود و میامی، یک هزار و ۷۰۰ کیلو برای دامغان، هفت تن برای سمنان، سرخه و مهدی‌شهر، سه تن برای گرمسار و آرادان و هفت تن برای تهران انتقال یابد که این میزان معادل حدود ۳۰ درصد از کل ۸۰ تن تولید این واحدها محسوب می‌شود که این امر متاسفانه عملی نشد.

محمد رضا قاسمی همچنین از شرایط تأمین برنج وارداتی شهرستان در ماه‌های آتی خبر داد و گفت: دو نوع برنج وارداتی هندی، یکی بانام ۱۱۲۱ باقیمت پنج هزار و ۶۰۰ و دیگری با عنوان پی آر ۱۱ باقیمت دو هزار و ۶۰۰ تومان، هرکدام به میزان ۳۱ تن و یک نوع برنج تایلندی باقیمت سه هزار و ۹۰۰ تومان به وزن ۱۲ تن سهمیه شهرستان را تشکیل می‌دهند.