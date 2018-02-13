استفاده از نیروهای بومی جلفا در مدیریت منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان عصر امروز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ارس با قدردانی از تلاش های مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس اظهار داشت: می گویند هر انسانی کم سخن بگوید عیب هایش بیشتر نمایان نمی شود بنده نیز به همین خاطر دوست دارم کم حرف بزنم و همچنین حضور خدابخش در استان آذربایجان شرقی بنده را واداشت تا این مسئولیت را قبول کنم.

نریمان با تاکید بر اینکه مدیرعامل سابق منطقه آزاد ارس زمینه و شرایط لازم را آماده کرد تا امروز شاهد توسعه منطقه آزاد ارس باشیم، گفت: به ذهنم خطور نمی کرد زمانی که در مجلس قانون تشکیل مناطق آزاد تجاری را تصویب می کردیم روزی خود در راس منطقه آزاد تجاری قرار گیرم.

وی افزود: استعفای مدیرعامل سابق منطقه آزاد تجاری ارس اقدامی صحیح نبود بلکه باید استعفا نمی داد و در جایگاه خود با مخالفان مقابله می کرد

مدیرعامل جدید منطقه آزاد تجاری ارس خطاب به نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: آقای حسن نژاد اگر منتظر باشید که بنده نیز در زیر فشار استعفا دهم آن روز را نخواهید دید، بنده طی مدت قانونی ام در منطقه آزاد تجاری ارس می مانم.

نریمان با بیان اینکه استفاده از نیروهای بومی جلفا از رویکردهای بنده در مدیریت منطقه آزاد تجاری ارس است، تصریح کرد: بنده به رئیس جمهور رای داده ام و پای رای خودم می ایستم و هیچ وقت پشیمان نمی شوم بلکه حضورم در منطقه آزاد تجاری ارس برای آن است که تا حد توان کمک حال دولت باشم.