غیبت عجیب مربیان تیم ملی به وقت چای و شیرینی!

به گزارش خبرنگار مهر، مارکار آقاجانیان همراه با یکی از دستیاران پرتغالی کارلوس کی روش برای تماشای بازی امروز پرسپولیس مقابل نسف قارشی ازبکستان در ورزشگاه آزادی حضور داشتند تا عملکرد شاگردان برانکو ایوانکوویچ را زیر نظر بگیرند.

معمولا اعضای کادر فنی تیم ملی زمانی که برای تماشای بازی تیم های باشگاهی به ورزشگاه آزادی می آمدند بین دو نیمه برای صرف شیرینی و چای در جایگاه خبرنگاران حضور پیدا می کردند. اما این بار خبری از آنها نشد.

عدم حضور دستیاران کارلوس کی روش در جایگاه خبرنگاران با مناظره شب گذشته علی کریمی و محمدرضا ساکت در برنامه تلویزیونی نود که به انتخاب مربیان تیم ملی ورود کرده بودند می تواند بی ربط نباشد.