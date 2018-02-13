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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۰

مدیرکل محیط زیست ایلام خبر داد:

کیفیت هوای دهلران در وضعیت هشدار قرار گرفت

کیفیت هوای دهلران در وضعیت هشدار قرار گرفت

ایلام-مدیرکل محیط زیست ایلام گفت: کیفیت هوای شهرستان دهلران در نتیجه ورود ریزگردها در حالت هشدار قرار گرفته است. 

مازیار سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توده جدید گرد و غبار از ساعاتی پیش وارد استان شده و بیشتر در شهرستان های جنوبی استان مشاهده می شود. 

وی تاکید کرد: هم اکنون دید افقی در دهلران به کمتر از از ۱۰۰۰ متر رسیده که در محدوده وضعیت هشدار است.

مدیر کل محیط زیست ایلام یادآور شد: دید افقی در ایلام ۷۰۰۰متر( سالم) است.

سلیمان نژاد گفت: در سایر شهرستان ها همچون ایوان:۸۰۰۰متر ( سالم) ، آبدانان ۱۵۰۰متر (ناسالم برای تمام‌ گروه ها) ودره شهر ۴۰۰۰متر (ناسالم برای گروه های حساس) است.

وی اضافه کرد: در چرداول نیز میران دید افقی بیش از ۱۰کیلومتر ( پاک) ، سیروان ۸۰۰۰متر (سالم) ، مهران ۴۰۰۰متر (ناسالم‌ برای گروه های حساس) است.

وی افزود: با توجه به ورود توده با شی به نظر می رسد کیفیت هوا به شرایط مطلوب باز گردد.

کد مطلب 4227209

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