کیفیت هوای دهلران در وضعیت هشدار قرار گرفت

مازیار سلیمان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توده جدید گرد و غبار از ساعاتی پیش وارد استان شده و بیشتر در شهرستان های جنوبی استان مشاهده می شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون دید افقی در دهلران به کمتر از از ۱۰۰۰ متر رسیده که در محدوده وضعیت هشدار است.

مدیر کل محیط زیست ایلام یادآور شد: دید افقی در ایلام ۷۰۰۰متر( سالم) است.

سلیمان نژاد گفت: در سایر شهرستان ها همچون ایوان:۸۰۰۰متر ( سالم) ، آبدانان ۱۵۰۰متر (ناسالم برای تمام‌ گروه ها) ودره شهر ۴۰۰۰متر (ناسالم برای گروه های حساس) است.

وی اضافه کرد: در چرداول نیز میران دید افقی بیش از ۱۰کیلومتر ( پاک) ، سیروان ۸۰۰۰متر (سالم) ، مهران ۴۰۰۰متر (ناسالم‌ برای گروه های حساس) است.

وی افزود: با توجه به ورود توده با شی به نظر می رسد کیفیت هوا به شرایط مطلوب باز گردد.