انهدام دو باند توزیع مواد مخدر و روان گردان در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "محمد بخشنده"، در تشریح این خبر گفت: با انجام رصد های شبانه روزی و پیگیری های صورت گرفته مشخص شد اعضای ۲ باند حرفه ای اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر و روانگردان در یکی از شبکه های اجتماعی می کنند.

این مقام انتظامی افزود: به دنبال این موضوع کارکنان دایره مبارزه با جرایم سایبری (فتا) پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، با اقدامات فنی و مهندسی اجتماعی موفق شدند عناصر اصلی این ۲ باند را شناسایی کرده و ضمن هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات منسجم و هماهنگ ۶ تن از متهمان این پرونده را که در نقاط مختلف شهر تهران حضور داشتند دستگیر و مقادیر معتنابهی مواد مخدر (گل) از آنان کشف کنند.

وی عنوان داشت: متهمان به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با بیان اینکه کارشناسان فتای پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب، به صورت شبانه روزی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را برای شناسایی سوداگران مرگ در فضای مجازی، رصد می کنند، تصریح کرد: در صورت مشاهده موارد خلاف و موضوعات مجرمانه در زمینه تبلیغ و یا فروش مواد مخدر و روانگردان در فضای مجاری، با متخلفان برابر قانون و مقتدرانه برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: کارشناسان فضای سایبری این پلیس با رصد های مدام و مستمر خود سعی می کنند ضمن ایجاد امنیت در فضای مجازی از آسیب های موجود در این فضا که جوانان و به ویژه خانواد های آنان را تهدید می کند پیشگیری نمایند.

سرهنگ بخشنده، در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان عزیز در صورت مشاهده سایت های فروش مواد مخدر می توانند از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ یا با مراجعه به دایره فتا پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی، بعد از چهار راه مولوی، جنب پلیس آگاهی تهران بزرگ، گزارشات خود را با کارشناسان ما درمیان بگذارند.