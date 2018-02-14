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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

رقابت‌های لیگ کشتی کلاسیک زنان برگزار می‌شود

رقابت‌های لیگ کشتی کلاسیک زنان برگزار می‌شود

با تصویب سمینار روسای هیات‌های کشتی سراسر کشور لیگ کشتی و رقابت‌های عمومی زیر ۲۳ سال کشتی کلاسیک زنان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم منظمی نایب رییس بانوان فدراسیون کشتی با تایید این خبر گفت: در بیست و چهارمین سمینار روسای هیئت های کشتی سراسر کشور در تبریز، برگزاری رقابت های لیگ کشتی کلاسیک زنان با حضور حداقل ۳ نفر کشتی گیر زیر ۲۳ سال و حداکثر ۳ نفر بین ۲۰ تا ۲۵ سال در ترکیب هر تیم به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این نشست مقرر شد، رقابت های عمومی کشتی کلاسیک زنان در رده سنی زیر ۲۳ سال برگزار شود.

کد مطلب 4227572

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