کتاب های برگزیده کودک و نوجوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم پنجاه‌وپنجمین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک که عصر دیروز ۲۴ بهمن ماه برگزار شد، آثار برگزیده و شایسته تقدیر سال ۹۵ به انتخاب اعضای شورای کتاب کودک معرفی شدند.



آثار برگزیده



داستان؛ تالیف:

جهانگیریان، عباس. سایه‌ی هیولا. ویراستار علی خاکبازان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.



داستان؛ ترجمه:

بایا، راب. به‌خاطر آقای تراپت. ترجمه راحله پورآذر؛ ویراستار آتوسا صالحی. تهران: منظومه‌ خرد، ماهک

بنجامین، الی. عروس دریایی. مترجم کیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار آتوسا صالحی.

ارسکین، کاترین. مرغ مقلد. مترجم کیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار آتوسا صالحی. تهران: افق.

لاوسن، جان آرئو، گل‌های پیاده‌رو. تصویرگر سیدنی اسمیت. تهران: فاطمی، طوطی.

هانت، لیندا ماللی. ماهی‌ها پرواز می‌کنند. مترجم پروین علی‌پور. تهران: چشمه.

رایان، پم مونیوس. اکو (۳ جلد). مترجم فروغ منصورقناعی؛ ویراستار فاطمه فدایی‌حسین. تهران: پرتقال.



تصویرگری:

شاه‌آبادی، حمیدرضا. موزی که می‌خندید. تصویرگر حسن موسوی. تهران: افق، کتاب‌های فندق

رحیمی‌زاده، پژمان، خوابی پر از گوسفند. تصویرگر پژمان رحیمی‌زاده، تهران: فاطمی.

لاوسن، جان آرئو. گل‌های پیاده‌رو. تصویرگر سیدنی اسمیت. تهران: فاطمی، طوطی.



هنر؛ بازی؛ سرگرمی:

لچیس، الساندور؛ پانتزری، الساندرا. پی و فی کجا هستند؟. مترجم مریم عبدی؛ ویراستار نویسد سیدعلی‌اکبر. تهران: هوپا.

پورطاهریان، معصومه. بازی‌های سنگ. تصویرگر وانا نبی‌پور؛ ویراستار عاطفه سلیانی. تهران: شهر قلم.

پورطاهریان، معصومه. بازی‌های طناب. تصویرگر وانا نبی‌پور؛ ویراستار عاطفه سلیانی. تهران: شهر قلم.



خردسال:

کانگ، آنا. تو کوچولو نیستی/ هستی. مترجم فهیمه شانه؛ تصویرگر کریستوفر ویانت، تهران: غنچه.



آثار شایسته تقدیر:



داستان؛ تالیف:

صابری، بابک. چرا آواز می‌خوانی زنجره؟. تصویرگر نگین احتسابیان؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، طوطی.

جمعی از نویسندگان. پنج. تصویرگر مسعود کشمیری. تهران: علمی و فرهنگی، پرنده‌ی آبی، ۱۳۹۴.



داستان؛ ترجمه:

لرد، الیزابت. آسمان سرخ در سپیده‌دم. ترجمه پروین علی‌پور؛ ویراستار احمد پورامینی. تهران: افق

زولو، جرمانو، آلبرتین، نویسنده و تصویرگر. غول قوطی ماکارونی. مترجمن کلر ژوبرت. یزد: کودکان



شعر:

ابراهیمی، جعفر... [و دیگران]. اسمش چیه؟. تصویرگران آمنه اربابون... [و دیگران]. کاری از خانه شعر کودک. تهران: افق، کتاب‌های فندق.

کشایی، اکرم. کلید، کلید، دسته کلید. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

شعبان‌نژاد، افسانه. بود و بود و بود (۱). تصویرگر اکبر نیکان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

قاسم‌نیا، شکوه. بود و بود و بود (۲). تصویرگر ثنا حبیبی‌راد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴

ملکی، بیوک. بوق سگ. تصویرگر هدی حدادی. تهران: پیدایش.



تصویرگری:

صابری، بابک. چرا آواز می‌خوانی زنجره؟. تصویرگر نگین احتساببیان. تهران: فاطمی.

شاهی، زهرا. باغ‌وحش روی ریل. تصویرگر مسعود کشمیری. تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۹۴.

خدایی، علی، نویسنده و تصویرگر. آ مثل آهو. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

خدایی، علی، نویسنده و تصویرگر. ف مثل فیل. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

شمس. محمدرضا. پیراهن پولکی و ۷ قصه دیگر. تصویرگر رودابه خائف. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب.



دانش اجتماعی و زندگینامه:



لاندمان، بیمبا، نویسنده و تصویرگر. آنتوان و شازده کوچولو: چگونه آنتوان دوسنت اگزوپروی، شازده کوچولو را خلق کرد؟. مترجم مریم رفیعی؛ تهران: ایران‌بان.

اسپیر، پیتر، نویسنده و تصویرگر. مردمان روی زمین. مترجم منیژه مغیثی؛ ویراستار حشمت‌الله انتخابی، اصفهان: نقش مانا، ۱۳۹۴



هنر؛ بازی؛ سرگرمی:



لنگن، آنت. پست شیشه‌ای فلیکس: خرگوش کوچولو و دستورهای آشپزی از سراسر دنیا. مترجم منیژه نصیری؛ تصویرگر کنستانزا دروپ؛ ویراستار شهرام رجب‌زاده. تهران: زعفران، ۱۳۹۴

کارمل، آنابل. آشپزی من و مامان. مترجم مریم رزاقی؛ ویراستار مانان رجب‌زاده، تهران: زعفران.



دین:

چینی‌فروشان، محسن. همیشه «او» همه جا «او». تصویرگر میثم موسوی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۱۳۹۴



مرجع (کلیات) :

سالاری، حسن. ۱۰۰ فرمانروا و سردار ایران. ویراستار علمی یونس کرامتی؛ ویراستار زبان پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب. ۱۳۹۴





