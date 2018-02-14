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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

کتاب های برگزیده کودک و نوجوان معرفی شدند

کتاب های برگزیده کودک و نوجوان معرفی شدند

همزمان با مراسم پنجاه‌وپنجمین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک، آثار برگزیده و شایسته تقدیر این شورا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم پنجاه‌وپنجمین سالگرد تأسیس شورای کتاب کودک  که عصر  دیروز ۲۴ بهمن ماه برگزار شد، آثار برگزیده و شایسته تقدیر سال ۹۵ به انتخاب اعضای شورای کتاب کودک معرفی شدند.

آثار برگزیده

داستان؛ تالیف:

جهانگیریان، عباس. سایه‌ی هیولا. ویراستار علی خاکبازان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 
داستان؛ ترجمه:

بایا، راب.  به‌خاطر آقای تراپت. ترجمه راحله پورآذر؛ ویراستار آتوسا صالحی. تهران: منظومه‌ خرد، ماهک
بنجامین، الی.  عروس دریایی. مترجم کیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار آتوسا صالحی.
ارسکین، کاترین.  مرغ مقلد. مترجم کیوان عبیدی آشتیانی؛ ویراستار آتوسا صالحی. تهران: افق.
لاوسن، جان آرئو،  گل‌های پیاده‌رو. تصویرگر سیدنی اسمیت. تهران: فاطمی، طوطی.
هانت، لیندا ماللی.  ماهی‌ها پرواز می‌کنند. مترجم پروین علی‌پور. تهران: چشمه.
رایان، پم مونیوس.  اکو (۳ جلد). مترجم فروغ منصورقناعی؛ ویراستار فاطمه فدایی‌حسین. تهران: پرتقال.
 
تصویرگری:

شاه‌آبادی، حمیدرضا.  موزی که می‌خندید. تصویرگر حسن موسوی. تهران: افق، کتاب‌های فندق
رحیمی‌زاده، پژمان،  خوابی پر از گوسفند. تصویرگر پژمان رحیمی‌زاده، تهران: فاطمی.
لاوسن، جان آرئو.  گل‌های پیاده‌رو. تصویرگر سیدنی اسمیت. تهران: فاطمی، طوطی.
 
هنر؛  بازی؛ سرگرمی:

لچیس، الساندور؛ پانتزری، الساندرا.  پی و فی کجا هستند؟. مترجم مریم عبدی؛ ویراستار نویسد سیدعلی‌اکبر. تهران: هوپا.
پورطاهریان، معصومه.  بازی‌های سنگ. تصویرگر وانا نبی‌پور؛ ویراستار عاطفه سلیانی. تهران: شهر قلم.
پورطاهریان، معصومه.  بازی‌های طناب. تصویرگر وانا نبی‌پور؛ ویراستار عاطفه سلیانی. تهران: شهر قلم.
 
خردسال:

کانگ، آنا.  تو کوچولو نیستی/ هستی. مترجم فهیمه شانه؛ تصویرگر کریستوفر ویانت، تهران: غنچه.
 
آثار شایسته تقدیر:

داستان؛  تالیف:

صابری، بابک.  چرا آواز می‌خوانی زنجره؟. تصویرگر نگین احتسابیان؛ ویراستار مژگان کلهر. تهران: فاطمی، طوطی.
جمعی از نویسندگان.  پنج. تصویرگر مسعود کشمیری. تهران: علمی و فرهنگی، پرنده‌ی آبی، ۱۳۹۴.
 
داستان؛  ترجمه:

لرد، الیزابت.  آسمان سرخ در سپیده‌دم.  ترجمه پروین علی‌پور؛ ویراستار احمد پورامینی. تهران: افق
زولو، جرمانو، آلبرتین، نویسنده و تصویرگر.  غول قوطی ماکارونی. مترجمن کلر ژوبرت. یزد: کودکان
 
شعر:

ابراهیمی، جعفر... [و دیگران]. اسمش چیه؟. تصویرگران آمنه اربابون... [و دیگران]. کاری از خانه شعر کودک. تهران: افق، کتاب‌های فندق.
کشایی، اکرم.  کلید، کلید، دسته کلید. تصویرگر حدیثه قربان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
شعبان‌نژاد، افسانه.  بود و بود و بود (۱). تصویرگر اکبر نیکان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
قاسم‌نیا، شکوه.  بود و بود و بود (۲). تصویرگر ثنا حبیبی‌راد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۴
ملکی، بیوک.  بوق سگ. تصویرگر هدی حدادی. تهران: پیدایش.
 
تصویرگری:

صابری، بابک.  چرا آواز می‌خوانی زنجره؟. تصویرگر نگین احتساببیان. تهران: فاطمی.
شاهی، زهرا.  باغ‌وحش روی ریل. تصویرگر مسعود کشمیری. تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۹۴.
خدایی، علی، نویسنده و تصویرگر.  آ مثل آهو. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
خدایی، علی، نویسنده و تصویرگر.  ف مثل فیل. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
 شمس. محمدرضا. پیراهن پولکی و ۷ قصه دیگر. تصویرگر رودابه خائف. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب.
 
دانش اجتماعی و زندگینامه:

لاندمان، بیمبا، نویسنده و تصویرگر. آنتوان و شازده کوچولو: چگونه آنتوان دوسنت اگزوپروی، شازده کوچولو را خلق کرد؟. مترجم مریم رفیعی؛ تهران: ایران‌بان.
اسپیر، پیتر، نویسنده و تصویرگر.  مردمان روی زمین. مترجم منیژه مغیثی؛ ویراستار حشمت‌الله انتخابی، اصفهان: نقش مانا، ۱۳۹۴
 
هنر؛ بازی؛ سرگرمی:

لنگن، آنت.  پست شیشه‌ای فلیکس: خرگوش کوچولو و دستورهای آشپزی از سراسر دنیا. مترجم منیژه نصیری؛ تصویرگر کنستانزا دروپ؛ ویراستار شهرام رجب‌زاده. تهران: زعفران، ۱۳۹۴
کارمل، آنابل.  آشپزی من و مامان. مترجم مریم رزاقی؛ ویراستار مانان رجب‌زاده، تهران: زعفران.
 
دین:

چینی‌فروشان، محسن.  همیشه «او» همه جا «او». تصویرگر میثم موسوی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۱۳۹۴
 
مرجع (کلیات) :

سالاری، حسن.  ۱۰۰ فرمانروا و سردار ایران. ویراستار علمی یونس کرامتی؛ ویراستار زبان پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، کتاب‌های مهتاب. ۱۳۹۴


 

کد مطلب 4227659

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