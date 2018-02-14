به گزارش خبرنگارمهر، مظفر اسلامی نیا امروز چهارشنبه هشتمین جلسه کمیته محصولات سلامت محور که در سالن جلسات معاونت غدا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل شد، گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما توجه جوانان به ظاهر ورزش و الگو گرفتن از مدل های تبلیغاتی ماهواره ای و نه نقش ورزش در سلامتی است.

وی با اشاره به اینکه مصرف مکمل های ورزشی فقط برای ورزشکارانی توصیه می شود که در سطح قهرمانی فعالیت می کنند، عنوان کرد: برای ورزش های عادی به هیچ وجه مصرف مکمل ها توصیه نمی شود.

وی بیان کرد: این مکمل ها را باید توسط پزشک و متناسب با شرایط جسمانی ورزشکار و نوع ورزش او تجویز شود ولی متاسفانه این اقدام توسط افراد فاقد صلاحیت انجام می شود.

دبیرکارگروه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان افزود: در مراکز غیرمجاز کالاهای ورزشی و مکمل ها به صورت قاچاق عرضه می شود و چون قیمت آن ارزان تر است خریداران زیادتری هم دارد.

اسلامی نیا ادامه داد: کالاهای خوراکی و بهداشتی که از طریق مجاری قانونی وارد کشور می شوند توسط وزارت بهداشت مورد بازرسی ونظارت قرار می گیرد و در صورت تایید وارد بازار می شود.

وی اضافه کرد: اکثر ورزشکاران ما به دلیل مصرف مکمل های ورزشی اعم از مجاز و غیرمجاز آن دچار مشکلات کبدی شدند.

وی یکی از برنامه های معاونت غذا و دارو دانشگاه را انجام اقدامات فرهنگی برای آگاه سازی بیشتر جوانان خواند و عنوان کرد: برپایی نمایشگاه و کلاس های آموزشی در طول سال همواره در دستور کار این معاونت قرار دارد.

دبیرکارگروه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ادامه داد: در ۱۰ ماهه امسال ۱۸۰ کلاس آموزشی در سطح مدارس استان برگزار کردیم که در این کلاس ها ۸ هزار و ۳۹۳ نفر آموزش های لازم را دیدند.

اسلامی نیا اضافه کرد: از تعداد افراد آموزش دیده مذکور ۲ هزار نفر تنها به طور ویژه آموزش های لازم در ارتباط با مکمل های ورزشی را دیدند.

وی عنوان کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۱۷۵ باشگاه ورزشی اعم از بانوان و آقایان مورد بازرسی گشت مشترک قرار گرفته و ۳۸۰ مورد هم از عطاری ها ومحل های فروش مکمل های فروشی بازدید شده است.

وی اظهارداشت: در ۶ مکان ۲۶ قلم مکمل های قاچاق به ارزش اولیه ۱۶۱ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال کشف و به دادگاه معرفی شده است.

دبیرکارگروه پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان عنوان کرد: در این مدت ۴۹ قلم مکمل ورزشی به ارزش ۱۰۵ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال هم معدوم شده است.