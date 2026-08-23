افتتاح ۳۵ واحد تولیدی در استان بوشهر همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژههای صنعتی که همزمان با گرامیداشت هفته دولت در نقاط مختلف استان بوشهر به بهرهبرداری رسیدند، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولیدات داخلی و تحقق اهداف توسعه صنعتی منطقه به شمار میروند.
کشاورز با اشاره به تزریق بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به صنعت استان، عنوان کرد: بر اساس آمار مذکور، مجموع سرمایه گذاری صورت گرفته برای راهاندازی این ۳۵ واحد تولیدی ، بالغ بر ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است. این حجم از سرمایهگذاری نشاندهنده عزم جدی بخش خصوصی و حمایتهای دولتی برای رونق فضای کسبوکار و افزایش ظرفیت تولید در استان بوشهر است.
وی تصریح کرد: با بهرهبرداری از این واحدها، زمینه اشتغال پایدار برای ۶۶۹ نفر از نیروهای متخصص و بومی استان فراهم شده است که تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخصهای اقتصادی و معیشتی منطقه خواهد داشت.
کاهش وابستگی به واردات
مدیرکل صمت استان با توجه به تنوع در سبد تولیدات بنگاههای اقتصادی عنوان کرد: واحدهای افتتاح شده در حوزههای متنوعی فعالیت خواهند داشت که نقش مؤثری در کاهش وابستگی به واردات و تأمین نیازهای داخلی ایفا میکنند.
وی گفت: عمده تولیدات این واحدهای صنعتی شامل تولید فروسیلیس، انواع بتن آماده، کیسههای بدون بافت پلاستیکی (یکلایه از پلیاتیلن)،پمپهای آب دیافراگمی،انواع مایعات شوینده،نوارچسب، تخته فیبر خام، منسوجات و انواع پوششهای بیمارستانی، انواع فرآوردههای قهوه و غیره است.
وی با تأکید بر توسعه زنجیره تولید، تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها در حالی صورت میگیرد که استان بوشهر به دلیل برخورداری از ظرفیتهای بندری و لجستیکی، از جایگاه ویژهای در اقتصاد ملی برخوردار است.
ورود محصولات جدید به بازارهای داخلی و خارجی
مدیرکل صمت استان عنوان کرد: با بهرهبرداری از این ۳۵ واحد، نه تنها سهم صنعت در سبد اقتصادی استان افزایش یابد، بلکه با ورود محصولات جدید به بازارهای داخلی و خارجی، زمینه صادرات غیرنفتی نیز بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: همچنین این بهره برداری ها نمادی از تلاش برای تحقق شعار سال و بستری برای رشد صنعتی استان بوشهر در مسیر توسعه پایدار است.
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