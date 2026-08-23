به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در دیدار مدیر سازمان پیشکسوتان سپاه استان بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از جایگاه پیشکسوتان اظهار کرد: پیشکسوتان عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و خدمت به مردم، سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و تجربیات و مجاهدت‌های آنان باید برای نسل‌های آینده حفظ و منتقل شود.

مسلم سلیمانی افزود: شهرستان تنگستان همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب، دفاع از میهن و ارزش‌های نظام اسلامی پیشگام بوده و مردم این شهرستان با روحیه ایثار، مقاومت و فداکاری، کارنامه‌ای پرافتخار از خود به یادگار گذاشته‌اند.

فرماندار تنگستان ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه همدلی، مسئولیت‌پذیری، ایثار و خدمتگزاری هستیم و پیشکسوتان می‌توانند با انتقال تجربیات خود، نقش مؤثری در تقویت این فرهنگ در جامعه و میان نسل جوان ایفا کنند.

در پایان این دیدار، مدیر سازمان پیشکسوتان سپاه استان بوشهر با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مسلم سلیمانی، فرماندار تنگستان، از زحمات و اقدامات وی در راستای خدمت‌رسانی به مردم شهرستان و حمایت از برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و پیشکسوتان تقدیر و تجلیل به عمل آورد.