به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با تشریح اقدامات دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: در پی وصول گزارشها و مطالبات متعدد کشاورزان منطقه در خصوص بروز تنش آبی در مسیر رودخانه علاء، دادستانی به عنوان مدعیالعموم به این موضوع ورود کرد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین معیشت و رزق حلال بهرهبرداران افزود: این موضوع در دستور کار ویژه دادستانی و فرمانداری شهرستان قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور کشاورزان و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب باغملک در تشریح خروجی این نشستها تصریح کرد: تدوین برنامه زمانبندی دقیق برای توزیع عادلانه آب، رعایت حقابه سایر کشاورزان و جمعآوری انشعابات غیرمجاز از جمله محورهای اصلی این جلسات بود که با پیگیری مستمر دادستانی اجرایی شد و در حال حاضر قریب به اتفاق اراضی کشاورزی منطقه به زیر کشت رفته است.
شجاعی با اشاره به اقدامات زیرساختی در این حوزه بیان کرد: با همافزایی دادستانی، فرمانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مقدمات تأمین لولههای مورد نیاز برای ساماندهی مسیرهای انتقال آب برای چهار مسیر از مجموع هفت مسیر پاییندست رودخانه علاء فراهم شده است که این اقدام نقش مؤثری در کاهش هدررفت منابع آبی و ارتقای بهرهوری کشاورزی خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: دادستانی تا حصول نتیجه نهایی و تثبیت وضعیت آبرسانی، بر عملکرد دستگاههای متولی نظارت خواهد داشت و بر ضرورت رعایت حقوق متقابل میان بهرهبرداران، همدلی و پرهیز از تنش برای مدیریت بهینه منابع محدود آبی تأکید دارد.
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