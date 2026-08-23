مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه یکم شهریورماه در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر میشود تا امکان اهدای خون برای شهروندان این شهرستان فراهم شود.
وی افزود: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) اسلامآبادغرب مستقر خواهد بود و شهروندان میتوانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم نیکاندیش اسلامآبادغرب برای حضور در این برنامه، گفت: اهدای خون اقدامی ارزشمند و نوعدوستانه است که میتواند در تأمین خون مورد نیاز بیماران و نجات جان افراد نیازمند مؤثر باشد.
میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اهدای خون، خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند به نجات جان بیماران کمک کند و حضور مردم در برنامههای اهدای خون، نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی دارد.
وی از شهروندان واجد شرایط اهدای خون خواست با مراجعه به محل استقرار تیم سیار اهدای خون در پشت بیمارستان امام خمینی (ره)، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه یادآور شد: تیم سیار اهدای خون استان با هدف دسترسی آسانتر مردم به مراکز اهدای خون در شهرستانهای مختلف استان حضور پیدا میکند و همراهی مردم در این برنامهها میتواند به تأمین خون سالم برای بیماران نیازمند کمک کند.
میرزاده در پایان گفت: اهدای خون هدیهای از جنس زندگی است و از مردم اسلامآبادغرب دعوت میکنیم با حضور در این برنامه، سهمی در نجات جان بیماران و کمک به تأمین خون مورد نیاز آنان داشته باشند.
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