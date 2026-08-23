ابراهیمی: زنبورداران شیروان برداشت بیش از ۱۱۰ تن عسل را آغاز کردند

علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت عسل از کندوهای زنبورداران شیروان خبر داد و گفت: امسال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ کلنی زنبورعسل در شیروان فعال است.

وی اظهار کرد: با توجه به فعالیت این تعداد کلنی، پیش‌بینی می‌شود با میانگین برداشت ۱۵ تا ۱۸ کیلوگرم عسل از هر کندو، بیش از ۱۱۰ تن عسل در شهرستان تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیروان افزود: با وجود تلفات بخشی از کلنی‌های زنبورعسل بر اثر شیوع کنه و خشکسالی سال گذشته، شرایط اقلیمی مناسب و وضعیت مطلوب پوشش گیاهی در سال جاری، زمینه را برای افزایش عملکرد و برداشت مناسب عسل فراهم کرده است.

وی بیان کرد: زنبورداران شیروانی امسال به طور میانگین از هر کندو ۱۵ تا ۱۸ کیلوگرم عسل برداشت خواهند کرد که این میزان تولید می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و اقتصاد بخش کشاورزی شهرستان داشته باشد.