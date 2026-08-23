به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، سیدمجتبی علوی‌مقدم در جلسه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولیان حوزه انرژی برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی باید با نگاهی فراتر از کاهش مقطعی مصرف دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: در این زمینه باید تعادل میان عرضه و تقاضا، مدیریت بار، ارتقای بهره‌وری، کاهش مصارف غیرضروری، اصلاح الگوی مصرف و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت انرژی، بر اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده و واقعیت‌های میدانی و ایجاد سازوکاری منسجم میان دستگاه‌های متولی تأمین، توزیع و مصرف انرژی تأکید کرد.

علوی‌مقدم مدیریت مصرف را یکی از ارکان اصلی عبور از چالش ناترازی انرژی دانست و گفت: باید همزمان در دو مسیر کنترل و بهینه‌سازی تقاضا از یک سو و تقویت ظرفیت‌های تولید و تأمین انرژی از سوی دیگر حرکت کنیم.

در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های متولی حوزه انرژی گزارشی از آخرین وضعیت بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های موجود، مسائل اجرایی و چالش‌های پیش‌رو ارائه کردند.

همچنین راهکارهای عملیاتی برای کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، مدیریت بار و ارتقای پایداری شبکه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، ظرفیت‌های استان برای توسعه راهکارهای نوین مدیریت انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های مختلف و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نیز بررسی شد.

در پایان بر تداوم رصد وضعیت انرژی استان، هماهنگی دستگاه‌های متولی، اولویت‌بندی اقدامات مؤثر و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای مدیریت بهینه مصرف و تقویت پایداری شبکه انرژی تأکید شد.