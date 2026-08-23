خروج هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی از بلغارستان 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مسئولان بلغارستانی اعلام کردند هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی از نوع «KC-۱۳۵» که در پایگاه هوایی «بیزمر» در بلغارستان مستقر بودند، بسیار زودتر از پایان مهلت مجاز خود، این پایگاه را ترک کرده‌اند.

«الینا یووتووا»، رئیس‌جمهور بلغارستان، دیروز در جریان یک مراسم به خبرنگاران گفت که این هواپیماها رفته‌اند و مأموریت آن‌ها به پایان رسیده است.

«دیمیتار استویانوف»، وزیر دفاع بلغارستان نیز گزارش داد که این هواپیماها روز جمعه پایگاه هوایی را ترک کرده‌اند.

پیش از این، پارلمان بلغارستان با استقرار حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی از نوع «KC-۱۳۵» در پایگاه هوایی «بیزمر» از تاریخ ۲۴ ژوئیه تا اول اکتبر ۲۰۲۶، با هدف حمایت از عملیات‌های آمریکا در خاورمیانه موافقت کرده بود.

با این حال، وزارت دفاع بلغارستان اعلام کرد که تنها دو فروند از این هواپیماها که در تاریخ ۳۱ ژوئیه وارد شده بودند، در این پایگاه مستقر شده اند.

به گفته وزیر دفاع، این دو هواپیمای آمریکایی در طول مدت حضور خود در پایگاه هوایی «بیزمر»، هیچ پروازی به سمت جنوب انجام ندادند، بلکه تمامی پروازهای آن‌ها صرفاً با اهداف آموزشی در حریم هوایی کشورهای متحد واقع در غرب و شمال غربی محدود شده بود.

پایگاه هوایی «بیزمر» در حدود ۳۰۰ کیلومتری شرق صوفیا واقع شده است و یکی از تأسیسات نظامی است که ایالات متحده طبق یک توافق‌نامه دفاعی دوجانبه، اجازه استقرار پرسنل و تجهیزات خود را در آن دارد.