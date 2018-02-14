به گزارش خبرنگار مهر، صفی الله صفایی پیش از ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران از برگزاری نخستین جشنواره کشوری «رویش» در همدان خبرداد و گفت: این جشنواره برای نخستین بار به مدت ۴ روز از ۱۹ تا ۲۲ اسفند ماه در دانشگاه پیام نور همدان برگزار می شود.

وی بابیان اینکه این جشنواره به منظور زمینه سازی و تقویت فعالیت های جنبی دانشجویی، بستر سازی و توجه به نوآوری و برنامه های خلاقانه دانشجویی و ایجاد جو رقابتی مثبت در فعالیت های فرهنگی دانشگاه برگزار می شود، گفت: در این جشنواره شرکت کنندگان دستاوردها و فعالیت های فرهنگی و برنامه های نو و خلاقانه خود را در معرض دید تماشاگران قرارمی دهند.

صفایی عنوان کرد: نمایشگاهی از آثار دانشجویان در قالب ۳۱ غرفه در حاشیه برگزاری این جشنواره در محل دانشگاه پیام نور استان همدان دایر می شود.

وی با بیان اینکه جشنواره سراسری رویش در دو بخش علمی و داوری، برگزار می شود، عنوان کرد: کمیته های این جشنواره شامل کمیته های دینی، اجتماعی، ادبی، هنری، فرهنگ و اندیشه و کمیته نمایشگاهی است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان همدان همچنین با اشاره به اینکه آثار از دی ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، گفت: ۳۵ کانون فرهنگی در ۱۴ مرکز دانشگاه پیام نور همدان فعال است.

وی همچنین از برگزاری پانزدهمین رویداد «ایده پارک» به میزبانی دانشگاه پیام نور همدان خبرداد و گفت: ایده پارک رویدادی در راستای بروز توانمندی های دانشجویان ایده پرداز و فرصتی به منظور بیان ایده ها و انتقال آن به دیگر افراد است.

صفایی عنوان کرد: این رویداد ۹ اسفند ماه با همکاری وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود.