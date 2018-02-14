به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در گفت وگویی با اشاره به برنامههای اعزام قاریان وحافظان به مسابقات بینالمللی قران به اعزام نماینده کشورمان به بیستوششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم اردن اشاره کرد وگفت: «پیمان ایازی» بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ کل قرآن کریم برای شرکت در بیستوششمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم کشور اردن عازم این کشور خواهند شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی ادامه داد: این دوره از مسابقات بینالملی اردن از 21 تا 26 اردیبهشت ماه سال 97 برگزار میشود و شرکت کنندگان از کشورهای مختلف به مدت 6 روز در رشته حفظ قرآن کریم به رقابت خواهند پرداخت.
پیمان ایازی متولد سال 1369 در شهر ساری و ساکن قائمشهر، دارای مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث و طلبه حوزه علمیه قم است؛ وی علاوه بر حفظ کل قرآن کریم، حافظ کل صحیفه سجادیه و حکمتهای نهجالبلاغه است.
در دوره قبل این مسابقات «ابوذر کرمی» بهعنوان نماینده کشورمان در بیستوپنجمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم کشور اردن شرکت کرده بود.
نظر شما