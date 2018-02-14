به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری» به قلم حجت الاسلام محمد سربخشی، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
فیلسوفان اسلامی معرفت را امری وجودی میدانند و از همین منظر به بررسی آن پرداختهاند. نگاه وجودی به علم، خاستگاه تقسیم آن به حضوری و حصولی است؛ تقسیمی که در مباحث معرفتشناختی غرب به چشم نمیخورَد.
پژوهش پیش روی، با حفظ رویکرد پیشینیان میکوشد پرسشهای جدید در این زمینه را پاسخ دهد و در این راه بیشترین همت خود را صرف توضیح و تبیین چیستی و ارزش معرفتشناختی علم حضوری کرده است.
این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است:
فصل نخست کتاب به پیشینه علم حضوری در دو قلمروی فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخته شده
در فصل دوم چیستی و حقیقت علم حضوری بررسی شده است. پرسش هایی در باره چیستی علم حضوری
در فصل سوم طرح شده و تعیین ملاکی واحد برای تحقق علم حضوری از موضوعات محوری در این فصل است.با بررسی این ویژگی ها به طور طبیعی ویژگی های علم حضوری و حصولی در این فصل آشکار می شود
فصل چهارم به بحث معنای ارزشی معرفت شناختی به گونه کلی و معنای آن در علم حضوری می پردازد و نویسنده تلاش می کند که ملاک جامع برای اینگونه ارزش ارائه کند.در این فصل از این کتاب موضوع توجه و تقسیم علم حضوری به سه قسم آگاهانه، نیمه آگاهانه و ناآگاهانه مطرح می شود
و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه علم حضوری در سازمان معرفت بشری و نسبت آن با دیگر معارف انسانی می پردازد.
این کتاب پژوهشی در قلمروی معرفت شناسی علم حضوری است که هدف اصلی نویسنده بررسی حقیقت علم حضوری و ارزش معرفت شناختی است.
کتاب «چیستی و ارزش معرفت شناختی علم حضوری» در ۴۰۰ صفحه و به قیمت ۲۲هزارتومان راوانه بازار فروش شد.
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