شمارگان پائین چاپ کتاب در کشور یک درد غیرقابل تحمل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین حسین زاده شامگاه امروز در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز اظهار کرد: مطمئن هستم مجموعه‌ای که در حوزه فرهنگی استان مسئولیت پذیرفته اند؛ مثل نهاد کتابخانه‌های عمومی، اداره کل امور اجتماعی و مجموعه کسانی که به لحاظ تخصصی اهلیت امور فرهنگی را دارند حرکت‌های جدید و خوبی را برای ما خواهند داشت.

وی افزود: یکی از افتخارات مهم ما این است که انقلاب اسلامی ایران را انقلابی فرهنگی می‌دانند، حتی رهبران ما و مقام معظم رهبری قبل از اینکه رهبر سیاسی باشند به عنوان رهبر دینی و اهل علم شناخته می‌شوند.

حسین زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور بیش از چهار میلیون دانشجو مشغول به تحصیل داریم، گفت: با انقلابی با چنین سابقه فرهنگی و شاخص‌هایی که در حوزه‌های دیگر وجود دارد متأسفانه شاخص‌های دیگر فرهنگی پائین است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با انتقاد از اینکه تیراژ فعلی کتاب‌ها بیش از یک هزار نسخه نیست و اینها درد غیرقابل تحمل است، گفت: با وجود این سابقه درخشان فرهنگی و هنری در کشور چرا باید میانگین مطالعه در کشور این‌قدر پائین باشد.

حسین زاده با یادآوری اینکه افزایش هر یک دقیقه سرانه مطالعه باعث کاهش مشکلات عدیده در تمامی زمینه‌ها می‌شود، بیان کرد: در این شرایطی که مشکلات اقتصادی همه حوزه‌ها را آزار می‌دهد، این رکود اقتصادی و کمبود اعتباری اهالی فرهنگ را بیشتر آزار داده و متولیان امر فرهنگ و ارشاد باید به این حوزه توجه بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان از امروز آغاز به کار کرده و تا ۳۰ بهمن نیز ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه صبح و بعدازظهر از این نمایشگاه بازدید داشته باشند.

نمایشگاه از امروز تا دوشنبه هفته آینده صبح‌ها ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها نیز ۱۶ تا ۲۲ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.