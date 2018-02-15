به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باقر زاده شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگداشت چهار دهه پایداری ملت ایران به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه جغرافیای انقلاب اسلامی مورد تایید کشورهای بلوک غرب نیست، ابراز داشت: برخی‌ها معتقدند که باید برای تحقق کامل برجام از پارامترهای موجود عقب‌نشینی کنیم تا آن چیزی که از طرف آمریکا و نظام مد نظر است به طور کامل محقق شود تا بتوانیم به صورت کامل گشایش اقتصادی را شاهد باشیم اما آن چیزی که مانع گشایش اقتصادی خواهد بود صرف جمهوری اسلامی نیست بلکه مسئله مبارزه با پیشرفت است.

وی بابیان اینکه برجام در محیطی اتفاق افتاد که در داخل کشور با حجم انبوهی از تحریم‌ها مواجه بودیم که در عرصه اقتصاد کشور بیش از ۱۵ درصد اثر نداشت، افزود: در فرایندی متاسفانه بیان شد که همه مشکلات کشور ناشی از برجام است و در عرصه اجرایی برای برون‌رفت از این معظل باید به اقتصاد برون‌گرا نگاه کنیم.

هیچ کدام از بندهای حقوق هسته‌ای در برجام محقق نشد

استاد دانشگاه بابیان اینکه مدل در نظر گرفته‌شده برای حل مشکلات موجود اقتصاد برون‌گرا بود نه درون‌گرا، ابراز داشت: برخی‌ بر این عقیده بودند که برای موضوعات و مشکلات اقتصادی باید به سمت بیرون نگاه کرد و مؤلفه‌ها و پارامترهای منفی را با بیرون حل کرد.

باقر زاده در ادامه تصریح کرد: برجام قرار بود در دل خود تثبیت حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع تمام تحریم‌های ظالمانه که حق غنی‌سازی بدون محدودیت، بدون ام. پی. تی و بحث ری اکتور آب‌سنگین اراک و حق باز فرآوری اورانیوم را برای ایران به همراه داشته باشد که متاسفانه بر اساس برجام هیچ کدام از این بندها محقق نشد.

وی افزود: عملاً برجام مجموعه‌ای از نوشتاری است که ایران توانسته تمام تعهدات خودش را کاملا اجرایی کند و طرف مقابل در این مسیر متاسفانه هیچ یک از مؤلفه‌هایی که مدنظر بود را محقق نکرده است و این به بد عهدی آن‌ها برمی‌گردد.

در مذاکرات با آمریکا چیزی عاید ایران نخواهد شد

استاد دانشگاه در ادامه ابراز داشت: در اجرای مؤلفه‌های برجام و تعهدات ایران، ما می‌توانستیم در یک پروسه زمانی این کار را به سرانجام برسانیم تا در فرایندی که با بد عهدی مواجه شدیم در مقابل آن جواب برای گفتن داشته باشیم که این امر نیز انجام نشد.

باقر زاده تصریح کرد: ادامه مسیر برجام به جهت اینکه یک تعهد بین‌المللی است از طرف جمهوری ایران شکسته نمی‌شود مگر آنکه طرف مقابل بد عهدی انجام دهد و جامعه بین‌الملل در مقابل این تعبیر را دارد که آمریکا از توافق خارج‌شده سایر کشورها بر عهد خود همچنان هستند.

وی افزود: برجام پارامترهایی هم داشت بعد از چهار سال رئیس جمهور ایران به‌صراحت گفت اروپا نقش موثری در فضای مذاکره ندارد و از آنجا که اینها کاره‌ای نیستند با کدخدا وارد مذاکره خواهیم شد ولی عملاً بدنه اجتماع هم به این نقطه رسید که در مذاکره با آمریکا چیزی عاید ایران نخواهد شد.