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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

در مسجد دانشگاه شریف؛

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) برگزار می شود

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) برگزار می شود

مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا(س) ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی شریف آغاز و تا یکم اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا(س) از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۲ در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان و مداحی محمد رستمی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4228475

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