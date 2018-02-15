مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا(س) از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۲ در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان و مداحی محمد رستمی برگزار خواهد شد.
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا(س) ۲۶ بهمن ماه در دانشگاه صنعتی شریف آغاز و تا یکم اسفندماه ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا(س) از ساعت ۱۹:۱۵ تا ۲۲ در مسجد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام قاسمیان و مداحی محمد رستمی برگزار خواهد شد.
نظر شما